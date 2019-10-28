Хоккеист Евгений Малкин подтвердил, что получил гражданство США

Российский нападающий клуба НХЛ "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин подтвердил, что у него есть гражданство США. Об этом сообщила журналистка Шелли Андерсон.

В понедельник появилась информация о том, что 33-летний Малкин получил американское гражданство. Агент хоккеиста Геннадий Ушаков не стал говорить на эту тему с представителями СМИ.

"Евгений Малкин сказал, что надеется вернуться в субботу в игре против "Эдмонтона". Также он подтвердил, что получил американское гражданство в пару к российскому", - написала Андерсон в своем микроблоге в Twitter.

Малкин родился в Магнитогорске, профессиональную карьеру начинал в местном "Металлурге". С 2006 года выступает за клуб НХЛ "Питтсбург Пингвинз". В его составе хоккеист трижды завоевал Кубок Стэнли. В стане сборной России Малкин стал двукратным чемпионом мира, принимал участие в трех Олимпиадах. В 2012 году получил звание заслуженного мастера спорта России. В 2017 году Малкин присоединился к движению Putin Team с целью поддержки президента РФ Владимира Путина.