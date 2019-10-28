Хоккеист "Сент-Луиса" Тарасенко выбыл на пять месяцев из-за травмы плеча

Тарасенко получил травму 24 октября в первом периоде матча регулярного чемпионата НХЛ против "Лос-Анджелеса", столкнувшись с защитником соперников Шоном Уокером. Россиянин сразу покинул площадку и больше на лед не выходил.

Во вторник Тарасенко предстоит операция на левом плече. В этот же день генеральный менеджер клуба Дуг Армстронг сделает официальное заявление относительно состояния здоровья 27-летнего форварда. Через пять месяцев медики вновь оценят состояние Тарасенко.

В нынешнем сезоне НХЛ Тарасенко провел 10 игр и набрал 10 очков (3 шайбы + 7 передач).