Хрен и эвкалипт: от каких болезней помогают горячие ванны

Горячие ванны не только помогают взбодриться и улучшить самочувствие, но и могут помочь успокоить нервы и справиться с различными заболеваниями. Самое главное при принятии лечебных ванн научиться использовать различные добавки.

"Если разболелась спина, принимаю ванну с хреном. Две столовые ложки натертого корня хрена заворачиваю в марлю и опускаю мешочек в ванну с теплой водой. Если хрена не оказалось, таким же образом можно использовать горчичный порошок", - пишет опрошенный изданием эксперт.

При начале простуды ванна готовится с настоем листьев эвкалипта. Рецепт: три столовых ложки сухих листьев заливаются литром кипятка. Настой заваривается полчаса и процеживается. Потом выливается в ванну.

Для расслабления можно приготовить ванну с лавандой. Рецепт: две столовых ложки сухих цветков лаванды залейте литром кипятка, дайте настояться в термосе 30 минут, процедите и вылейте в ванну с водой. Для повышения работоспособности поможет мятная ванна. Мятный настой готовится так же, как в предыдущем рецепте, только лучше использовать не сухие, а свежие листочки.

Сбор цветков ромашки и календулы полезен при лечении кожных заболеваний. Сухие цветки берут в равных долях и готовят настой из расчета три столовых ложки сбора на литр воды. Если кожа сухая или есть морщины, помимо ромашкового настоя можно добавить в ванну две или три ложки сухого молок, сообщается на сайте aif.ru.