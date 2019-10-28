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28.10.2019 14:35
Рубрика: Экономика

Исследование: Россияне отказываются от составления списков покупок

Текст: Марина Трубилина
Фото: Аносов Владимир/РГ Фото: Аносов Владимир/РГ
Фото: Аносов Владимир/РГ

Россияне массово переходят на приобретение более дешевых продуктов. Об этом свидетельствует исследование компании "Ромир" на тему покупательского поведения.

Как выяснилось, в 2019 году самая большая группа покупателей - так называемые "Оптимизаторы": они стараются приобретать товары более дешевых брендов и избегают дорогих видов продуктов. За последние 5 лет доля таких россиян увеличилась с 23% до 33%.

Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости
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При этом теряет популярность стратегия "Рационализаторов" - эти люди стараются составлять списки необходимых товаров и приобретают их только при уверенности, что точно будут использовать. Если в 2014 году такое поведение было свойственно 32% покупателей, то сейчас подобным способом действуют лишь 22%.

Резко выросло - с 3% до 17% - количество "Черри-пикеров" - покупателей, которые всегда ищут промоакции и скидки на регулярно приобретаемые ими товары. Предполагается, что доля любителей скидок будет расти и далее. А вот число россиян, которые ни на чем не экономят и готовы платить за высокий уровень качества и обслуживания, сократилось с 2014 года ровно в 2 раза - с 32% до 16%.

Практически не изменилась за 5 лет лишь доля "Запасливых" россиян, которые стараются реже ходить в магазины ради сокращения трат и контролирования бюджета, им свойственна и закупка товаров впрок. В 2014 году таких покупателей было 10%, сейчас цифра выросла до 12%.

Выводы "Ромир" основаны на данных потребления 40 000 россиян из 220 городов. Участники исследования передают информацию о покупках в базу данных в онлайн-режиме, сканируя QR-коды с чеков.

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