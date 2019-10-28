Итоговый форум "Сообщество" будет посвящен роли общественности в реализации нацпроектов

31 октября и 1 ноября в Гостином Дворе пройдет итоговый форум "Сообщество", завершающий годовую форумную кампанию Общественной палаты России. Его тема - "Российское гражданское общество: от контроля к участию".

На дискуссионных площадках соберутся гражданские активисты, руководители и члены общественных советов при органах исполнительной власти, чиновники, представители региональных общественных палат и члены ОП РФ. Участники обсудят ход реализации масштабных национальных проектов. Программа будет построена вокруг конкретных кейсов - тех историй, когда Общественная палата смогла аккумулировать потенциал гражданского общества, добившись от власти принятия решений, выгодных людям.

По итогам работы форума будут подготовлены предложения, адаптированные для эффективного диалога общества и власти.

"Социально значимые проекты должны разрабатываться с участием общественности с самого начала, и влияние активистов на общественно-политические процессы должно расти, - отметил глава ОП РФ Валерий Фадеев. - По сути, мы являемся свидетелями такого роста. Кейсы Шиеса, Екатеринбурга, Вологды доказывают: происходит конвертация проектного потенциала гражданского общества в политический, интеллектуальный ресурс власти".

Итоговый форум "Сообщество" - это место демонстрации матрицы институтов гражданского общества, в рамках которой они находятся в постоянном взаимодействии, оказывая влияние на значимые социальные процессы.

Подать заявку на участие в итоговом форуме можно до 28 октября 2019 года на официальном сайте мероприятия: форумсообщество.рф.