Как изменится ОГЭ в 2020 году

Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) предложил на 2020 год новый вариант ОГЭ по русскому языку - можно с орфографическим словарем и с небольшими ошибками.

Напомним, экзамен по русскому является обязательным и его должны сдавать все выпускники девятых классов.

Какие ошибки можно допустить на экзамене по русскому языку в 9 классе и при этом не потерять баллы?

- одну орфографическую ошибку

- две пунктуационных

- одну грамматическую ошибку

- две речевые ошибки

Но это правило будет действовать только тогда, когда ученик написал тексты нужного размера - не менее 140 слов на сочинении и изложении вместе взятых. Допустим, ученик выполнил только одну творческую работу - написал сочинение, но объемом больше 140 слов. В этом случае правило действует, будут небольшие поблажки.

В проекте демонстрационной версии обязательного экзамена по русскому языку в 9-м классе - три части, всего девять заданий. В 2019 году их было 15. На выполнение девяти заданий ОГЭ отводится 3 часа 55 минут. На экзамене по русскому языку в 9-м классе надо будет:

1) написать сжатое изложение (не менее 70 слов, это не больше половины листка);

2) ответить на вопросы по разным разделам русского языка;

3) написать сочинение-рассуждение (тоже не менее 70 слов). Ученику на выбор дается три варианта. Например, "раскройте смысл такого-то высказывания"; "объясните, как вы понимаете этот фрагмент текста"; "объясните значение слова "смелость", опираясь на данный вам текст и собственный опыт".

Как будет проходить изложение? На прослушивание текста дается 3-4 минуты, в это время можно пользоваться черновиком. Затем ученик работает 5-6 минут с черновиком и потом снова прослушивает 3-4 минуты текст. Все, дальше работа с собственным изложением. Важно! Пользоваться орфографическим словарем разрешается!

Что еще поменяется в обязательном экзамене по русскому языку в девятом классе? Раньше все три части заданий были тематически связаны между собой. Теперь ученику для изложения могут предложить тексты разных жанров - путевые заметки, очерки, рецензии. Плохо это или хорошо? Сильным ученикам, думаю, безразлично, а слабым, наверное, будет проще. Если плохо понимаешь классические тексты для разбора и сочинения, то есть шансы, что хотя бы на изложении попадется описание путешествия или рецензия на современный фильм.

ФИПИ предлагает изменить и количество первичных баллов, из которых потом высчитывается школьная оценка. В 2019 году максимум составлял 39 баллов, сейчас предлагается 33. Самое "дорогое" задание, за которое можно получить максимум баллов, - сочинение. А если ты еще и грамотно написал изложение - это уже 80 процентов успеха!

Набрал меньше 15 первичных баллов - двойка. С 15 до 22-х первичных баллов - поставят три, с 23 до 28 - четверка (но не всегда, эксперты учтут, сколько баллов ты получил за грамотность), с 29 до 33 - пятерка (опять-таки с учетом полученных баллов за грамотность).