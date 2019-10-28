Недавно секретариат ООН получил декларацию, подписи под которой поставили около 500 авторитетных ученых со всего мира. Это событие осталось незамеченным, хотя его нельзя назвать рядовым. Профессора Гус Берхоут из Голландии, Ричард Линдзен из США, Рейнальд дю Бергер из Канады, Ингмар Нордин из Швеции, Фриц Варенхольт из Германии и другие предлагают мировому сообществу не торопиться с выводами и не придерживаться "нереалистичной политики с нейтральным уровнем выбросов". Так о чем это они?

"Экологичная экономика" - сфера социальная и очень чувствительная. В Европе (Испания, Франция) прокатилась волна протестов против повышения налогов на топливо под эгидой борьбы с изменением климата. Фото: AP

Напомним, в сентябре 2019 года Россия присоединилась к Парижскому соглашению по климату, которое было одобрено 12 декабря 2015 года по итогам 21-й конференции Рамочной конвенции об изменении климата. Оно пришло на смену Киотскому протоколу, действие которого закончится в 2020 году.

Цель Парижского соглашения - не допустить превышения среднегодовой температуры к 2100 году более чем на два градуса по Цельсию. То есть сообща противостоять тому, чем климатические активисты пугают население Земли. Единого научного мнения по этому поводу нет, о чем и говорят ученые - авторы декларации, направленной генсеку ООН.

Однако есть факты: средняя температура на нашей планете на 0,75 градуса превышает среднегодовые показатели 1850-1900 годов. Кто-то утверждает, что потепление создает потенциальную угрозу, к примеру, для вечной мерзлоты, что напрямую может касаться и России. Нельзя отрицать и существование важных экологических проблем. Например, мусор, качество воздуха и воды...

Парижское соглашение создает сложный механизм. Вопрос в том, кто и как будет им управлять? Участники соглашения взяли на себя обязательства принять национальные планы по снижению выбросов в атмосферу парниковых газов, а также технологическому перевооружению и адаптации к климатическим изменениям. Это означает, что потребуются внушительные финансовые вложения.

Обязательства одинаковые, но возможности разные. Означает ли это, что развитые страны должны помогать тем, у кого экономика слабее? Пусть помогают. Но они должны быть уверены, что помощь дошла до адресата и что она была эффективной, что деньги не ушли на сторону и не прилипли к чьим-то рукам.

Необходимы и рычаги, которые не дадут таким государствам стать "более равными" по сравнению с другими. Разве не может у тех, кто помогает, кто дает деньги, возникнуть соблазн начать диктовать свои условия странам - получателям помощи? Это уже политика, а не экология.

Таких вопросов немало. Да, мы отметили, что объединились, чтобы позаботиться о нашей планете. Но давайте подумаем, как сделать так, чтобы и природу защитить, и никому при этом не навредить, не подорвать экономику, не вытеснить часом свою же страну с мировых рынков...

Любой механизм может дать сбой, если он превращается в застывшую икону или догму, или если им пытаться воспользоваться с корыстными целями. Чтобы сделать этот механизм реально эффективным и работающим на благо общества, необходимо в первую очередь определиться с приоритетами экономического развития.

На международном уровне все сложнее, в данном случае еще и потому, что каждый понимает проблему по-своему. Кто-то не верит в неизбежное потепление климата, кто-то сомневается, а кто-то и просто пытается любой ценой навязать свою точку зрения другим. Необходима строгая отчетность о выполнении участниками своих обязательств. Иначе экономика страны рискует "вылететь в трубу" из-за различного рода обременений.

Следует предусмотреть систему защиты от возможных манипуляций. В свое время много шума наделала история с якобы стремительно растущей из-за деятельности человека дырой в озоновом слое Земли. Об этом говорили в 1980-1990-е годы, причем с высоких международных трибун. Уверяли, что дыра растет из-за фреона - хладагента, который широко использовался в холодильном оборудовании.

Итогом стал запрет на его использование конкретными производителями. Землю как бы спасли, но экономика многих стран была вынуждена перестраиваться. А производство хладагента отдали другим собственникам, которые быстро стали монополистами-миллиардерами. А спустя годы выяснилось, что не так страшен был фреон, а дыра то растет, то уменьшается, и не от нас это зависит.

Возникло подозрение, что у борцов с озоновой дырой мог быть некий корпоративный спонсор, задумавший таким нетривиальным способом одолеть конкурентов. Так это или нет, но на днях американское космическое агентство NASA объявило: озоновая дыра сократилась по площади до минимума за всю историю наблюдений. Помог запрет фреона? Или на дыру повлияло что-то из космоса? Точного ответа нет.

Так же и с климатом. Поверить в глобальное потепление можно, а проверить - нет. Ведь все исследования отсылают нас к далекому 2100 году. Только он расставит все по своим местам и покажет, поднялась средняя температура на катастрофические несколько градусов или нет.

Многие страны, многие корпорации осознают важность климатической и экологической повестки. В России, например, уже работает нацпроект "Экология". По словам вице-премьера правительства РФ Алексея Гордеева, этот "проект и входящий в его состав федеральный проект "Наилучшие доступные технологии" стимулируют бизнес к внедрению лучших зеленых технологий с минимальным ущербом для окружающей среды".

Вспомним свалки 1980-х: горы отходов, гниль, вонь, крысы, тучи чаек. Но началась реформа отрасли. Сейчас придешь на новенький мусорный завод - чистота почти идеальная! Образцом порядка стали новенькие угольные и газовые станции. В помещениях стерильно, как в больничной палате. На то она и экономика, чтобы подстраиваться под требования общества и отвечать на новые вызовы.

В ряде стран, например в Китае, начали выводить из эксплуатации и модернизировать станции, построенные всего 30-40 лет назад. Нет, их не закрывают навсегда, как требуют экоактивисты. На месте старых строят такие же, но оснащенные современным экологичным оборудованием, или же оснащают современным оборудованием действующие станции.

А теперь - самый глобальный вопрос: сможет ли человечество в обозримом будущем обойтись без ископаемых источников энергии? Конечно, нет. Наша страна вправе сама распоряжаться своими богатейшими природными ресурсами. И вообще, сможет ли Россия достичь национальных целей без использования своих природных богатств? Тоже нет.

При этом Россия всегда выполняет взятые на себя обязательства, в том числе и в рамках других договоренностей, и давно уже вносит реальный вклад в сокращение выбросов. Вот и другим бы так.

Вместе с тем, как заявил председатель Комитета по экологии и охране окружающей среды Государственной Думы РФ Владимир Бурматов, "если посмотреть статистику по выбросу парниковых газов, Россия, например, по темпам их сокращения опережает многие другие страны".

Мы уже опережаем график. В 2019-м объем выбросов парниковых газов в нашей стране по сравнению с 1990 годом снизился на 43 (!) процента. Этот показатель эквивалентен выбросам 1,8 миллиарда тонн углекислого газа. Для сравнения, Индия за тот же период времени увеличила выбросы парниковых газов на 1,6 миллиарда тонн.

Земля - это гигантский и малоизученный организм, она существует на 4,5 миллиарда лет дольше, чем человечество. Все это время планета боролась за свое существование. Было бы странно, если бы она сдалась сейчас.

У природы есть свои регуляторы, например, леса. Да, их нещадно вырубают, как в дельте Амазонки, и они часто горят по всему миру. Но леса, к счастью, пока не исчезли. Даже школьнику известно, что деревья поглощают углекислый газ и выделяют кислород. Не будь этого, не было бы нас.

Отметил это в своем выступлении на Парижской конференции и президент РФ Владимир Путин: "В новом соглашении должна быть зафиксирована важная роль лесов как основных поглотителей парниковых газов. Для России, которая обладает колоссальными лесными ресурсами и многое делает для сохранения "легких" планеты, это особенно важно".

В России произрастает 21 процент всех лесов планеты, а их площадь составляет 815 миллионов га. По этому показателю США уступает нам в 2,6 раза. Но это тот случай, когда статистика бывает лукавой. В ряде стран почему-то принято считать, что американские леса поглощают на 70 процентов углекислого газа больше, чем российские. Как такое возможно? Ответ прост: смотря как считать, по какой методике. Кто-то считает так, как выгоднее ему. А это подход не научный.

Некоторые исследования вообще ввергают впечатлительных граждан в панику и депрессию. Существует много гипотез, правда, бездоказательных. Виноваты заводы, самолеты, шахты, автомобили и прочее? А как же всем известные ледниковые периоды, сменявшиеся периодами потепления? Что, и тогда были антропогенные выбросы?

В начале октября 2019 года вышло в свет одно такое исследование. Сотрудники Университета Техаса пишут, что климат изменила... цивилизация майя. Дескать, индейцы вырубили леса, разбили поля и выкопали оросительные каналы. Заболоченная местность начала вырабатывать метан, что привело к потеплению, засухам и краху мощной цивилизации. Нечто подобное авторы предрекают и нам.

Поскольку звучат и иные мнения, обычный человек теряется и не знает, во что верить. Так, в августе 2019 года в авторитетном научном журнале Nature было опубликовано исследование NASA. В нем утверждается, что в потеплении климата может быть виновато изменение наклона земной оси и орбиты вращения нашей планеты. Наблюдения велись с 1958 года.

Надо сделать так, чтобы и природу защитить, и никому при этом не навредить, не подорвать экономику, не вытеснить свою же страну с мировых рынков

Более чем за полвека астрофизики накопили достаточно данных, чтобы заявить: "Изменения орбиты вращения Земли вокруг Солнца наряду с изменениями наклона земной оси ответственны за то, что климатологи называют "потеплением климата" (или "охлаждением климата", в зависимости от их повестки дня)".

Владимир Путин, выступая в начале октября на итоговой пленарной сессии XVI заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай", тоже затронул эту тему.

"Я лично был на Лене, нашей реке, там огромные высокие берега, там отложения явно тропических млекопитающих, тропического происхождения, тропических морей - на Лене, это Крайний Север, - сказал Владимир Путин. - Значит, там был такой климат. А что, тогда были какие-то антропогенные выбросы? Нет, конечно. Понимаете, ответа нет".

К Парижскому соглашению присоединился и Казахстан. Эта страна известна как крупный добытчик ископаемых ресурсов. Она тоже встала на путь модернизации: это разумнее, чем вкладывать деньги в какие-то фонды, собирающие миллиарды долларов по всему миру под предлогом спасения природы.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на том же пленарном заседании клуба "Валдай", призвал реалистично подходить к решению подобного рода вопросов. Надо понимать, сказал он, что невозможно перейти в одночасье на "зеленую" технологию.

"Что касается изменения климата, то мне один из очень известных ученых сказал, что этот вопрос обсуждался и 300, и 200, и 100 лет тому назад, - поделился Касым-Жомарт Токаев. - Это, если выразиться образно, "фишка" такая, которая обсуждается на протяжении многих-многих лет. Климат действительно меняется то в одну, то в другую сторону".

Все это, конечно, нужно учитывать при выработке подходов к реализации Парижского соглашения. В первую очередь, думается, необходимо определиться с экономическими приоритетами страны в климатических процессах. Бездумно копируя шаги продвинутых западных стран, можно "посадить на мель" свои предприятия добывающей отрасли, те самые, что когда-то составляли хребет нашей национальной экономики. Заслужим аплодисменты, но зачем это нам? Иллюзий питать не стоит.