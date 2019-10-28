Оформлять туры и следить за движением заплаченных денег через сервис "электронная путевка" путешественники смогут только через год, считают опрошенные "РГ" эксперты. Постановление правительства об использовании сервиса вышло в июне этого года, но работающей электронной системы так и нет.

Созданная ранее система не работает, и пока непонятно, как довести ее до ума, рассказал "РГ" зампред Комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Сергей Кривоносов. Чтобы сдвинуть процесс с мертвой точки, в Госдуме предложили создать рабочую группу с участием минэкономразвития, депутатов и турбизнеса.

"Стоит задача цифровизации деятельности туроператоров, чтобы они могли вести самоконтроль за расходованием средств туристов. Но такого продукта пока нет. Есть только постановление правительства о том, что некоей организации поручено заниматься разработкой", - сказал Кривоносов.

В минэкономразвития на момент подписания номера ситуацию не прокомментировали. Представители туриндустрии пояснили, что возникли сложности с поиском организации, которая доработает систему. Гарантий в том, что вложенные средства окупятся, нет.

Пока использование сервиса добровольное, но должно стать обязательным, считает Кривоносов. Для этого будут вносить изменения в законодательство.

На все согласования и необходимые процедуры уйдет весь следующий год, отмечает вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

Электронная путевка нужна для защиты прав туристов. По замыслу, она поможет автоматизировать процесс сбора и обработки информации о турпродукте. Электронный документ будет содержать уникальный номер, дату его формирования, сведения о туроператоре и турагенте, даты начала и окончания путешествия, пункт отправления и прибытия, наименование принимающих сторон, данные о размещении туриста, телефоны для связи, а также все реквизиты договора, данные о заказчике, туристах и услугах, входящих в турпакет.

Ключевая особенность сервиса в том, что все данные, содержащиеся в системе, будут доступны не только туроператорам и турагентам, но и госорганам, и самим туристам. То есть путешественники получат возможность отслеживать движение своих средств и оплату проезда, проживания.

Путешественники получат возможность отслеживать движение своих средств

"Потребность в запуске электронной путевки велика, в том числе и как инструмента для подсчета внутреннего турпотока", - отмечает президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Грант Бабасян. Правда, есть ряд сомнений, насколько эффективно будет работать сервис, удастся ли туроператорам интегрировать его со своими системами электронных покупок туров, наконец, не будет ли утечки данных и не повысятся ли цены на туры, говорит Кривоносов.

Электронную систему оформления туров обсуждают уже не первый год. Даже был найден разработчик системы - компания "Астерос". На создание сервиса в 2015-2017 годах из бюджета было выделено 500 миллионов рублей.

В 2018 году систему запустили в тестовом режиме. Как тогда заявляли в Ростуризме, для внедрения необходимо было принять нормативные документы, определяющие порядок работы. Однако в том же 2018 году разработчик обанкротился, а представители турбизнеса заявили о недоработках сервиса.