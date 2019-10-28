Количество заявок на обучение в России от иностранных абитуриентов в 2019 году выросло на 20 процентов. По данным цифровой платформы Russia.Study, где можно сравнивать и выбирать вузы, а также подавать заявки на обучение в тот или иной вуз, почти 115 тысяч международных абитуриентов решили в этом году получать высшее образование в России. Самыми популярными вузами среди иностранцев стали Санкт-Петербургский госуниверситет, Российский университет дружбы народов и Казанский федеральный университет.

В пятерку вузов, куда было отправлено максимум зарубежных заявок, также вошли Высшая школа экономики и Уральский федеральный университет. Кому-то покажется странным, что в этом "топе" нет МГУ. Дело в том, что главный вуз страны отбирает иностранных граждан на обучение самостоятельно.

Эксперты отмечают рост интереса иностранной молодежи к российскому техническому образованию. Доказательство - московский Физтех: сюда поступило в три раза больше заграничных заявок, чем год назад. Вдвое увеличилось число иностранцев, заинтересованных в обучении в Тамбовском техническом госуниверситете. Также заметный рост - в Финансовом университете при правительстве РФ.

- Сегодня недостаточно разработать несколько иноязычных программ, а затем просто ждать, пока в вуз придут абитуриенты, - комментирует начальник управления по обеспечению приемной кампании Финансового университета Светлана Тагиева. - Мы участвуем в зарубежных образовательных выставках, развиваем сеть зарубежных партнерских школ, открываем представительства в странах.

Чем интересуются иностранные абитуриенты? Больше половины выбирают лечебное дело, экономику, менеджмент, стоматологию и международные отношения. Кстати, в федеральном проекте "Экспорт образования" прописано: к 2024 году в России должно учиться 435 тысяч иностранных студентов. По данным Института статистики ЮНЕСКО, Россия занимает шестое место в мире по привлекательности для иностранных студентов.