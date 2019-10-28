Конор Макгрегор подготовит боксера Тайсона Фьюри к дебюту в ММА

Бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе британец Тайсон Фьюри через год начнет карьеру в смешанных единоборствах. Готовить будущего бойца ММА будет сам Конор Макгрегор.

Фьюри, похоже, решил окончательно завершить боксерскую карьеру. 31 октября он проведет дебютный поединок в рестлинге, за который получит около 15 миллионов долларов. Также в планах непобедимого боксера (в 30 боях - 29 побед и одна ничья) начать карьеру в ММА.

Как сообщает Sky Sports, Фьюри даже заручился поддержкой экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора, который готов тренировать боксера.

"У меня грандиозные планы, совсем скоро вы можете увидеть меня в ММА, - сказал боксер. - Я говорил с Конором Макгрегором, и он готов меня обучить. Он зовет меня в Дублин, где я смогу с ним потренироваться. Он так и сказал, когда будешь готов - в любое время приезжай. И я принял это предложение и с нетерпением жду того момента, когда начну тренироваться".

31-летний британец провел свой последний на данный момент бой в боксе в сентябре этого года, когда не слишком убедительно победил шведа Отто Уоллина.