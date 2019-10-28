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28.10.2019 21:52
Рубрика: В мире

Двое на мосту

Кристина Киршнер вернулась во власть в Аргентине
Текст: Алексей Чуриков
Российская газета - Федеральный выпуск № 243(8001)
Аргентинский политик Альберто Фернандес одержал победу в первом туре президентских выборов, набрав 48,1% голосов избирателей. Нынешний глава государства Маурисио Макри, пытавшийся переизбраться на второй срок, получил 40,37%. Вместе с Фернандесом во власть в качестве вице-президента возвращается и Кристина Киршнер, возглавлявшая Аргентину с 2007 по 2015 год. При правительстве Макри ее пытались обвинить в причастности к коррупционным делам, но это не помешало ее триумфальному возвращению.

Как отмечают комментаторы, результаты выборов - свидетельство того, что "правый" курс Макри не нашел поддержки рядовых аргентинцев, разочарованных усугубляющейся экономической ситуацией в стране. В Аргентине налицо затяжная рецессия, инфляция превышает 50%. В попытке исправить эту ситуацию правительство Макри в 2018 году пошло на сделку с МВФ и получило кредит на 57 миллиардов долларов. Этот долг теперь ляжет на плечи нового кабмина. Поэтому от нового президента аргентинцы ждут многого, не зря и сам Фернандес намекнул о "непростых временах".

Фото: REUTERS/AGUSTIN MARCARIAN
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"Это не наш фронт, это общий фронт. Грядут непростые времена. Правительство вернулось в руки народа", - заявил Фернандес после победы. Идея создания "Фронта для всех", от которого баллотировался Фернандес, по мнению местных аналитиков, стала ключевой в его победном шествии. Но главную роль в этом триумфе все-таки сыграла экс-президент Кристина Киршнер, отказавшаяся от идеи выдвижения собственной кандидатуры в пользу союза с перонистами.

Альберто Фернандес, 60-летний адвокат, стал политическим открытием в Аргентине. Большую часть своей политической карьеры он находился в тени. С 2003 по 2008 год возглавлял кабмин сначала при президенте Несторе Киршнере, а затем при Кристине. В 2008-м Фернандес со скандалом покинул этот пост и на время стал ярым критиком Кристины Киршнер, но через 10 лет политики помирились и вместе победили в президентской гонке.

В мире Южная Америка Аргентина
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