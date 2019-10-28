Квят лишился очков на Гран-при Мексики из-за аварии с Хюлькенбергом

Британец Льюис Хэмилтон из команды "Мерседес" выиграл Гран-при Мексики. Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят финишировал девятым, но затем был наказан штрафом и переместился на 11-ю строчку.

В субботу пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен показал лучшее время в квалификации, однако затем было принято решение наказать голландца за то, что он не соблюдал правила в тот момент, когда были вывешены желтые флаги. В итоге Ферстаппен потерял три позиции на старте гонки.

Что касается самой гонки, то ее выиграл пилот команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон. Второй результат у немецкого гонщика "Феррари" Себастьяна Феттеля, третий результат у партнера Хэмилтона - финна Валттери Боттаса.

Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят добрался до финиша девятый, однако вскоре после окончания гонки получил штраф в 10 секунд, после чего переместился на 11-ю позицию. Как оказалось, на последнем круге россиянин в борьбе за девятое место атаковал Нико Хюлькенберга из "Рено" и допустил контакт, из-за которого болид немца пострадал. Стюарды, рассмотрев инцидент, признали россиянина виновным.