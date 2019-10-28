Лучшие фигуристы получат призы по итогам года

Международный союз конькобежцев (ИСУ) объявил об учреждении новой премии для лучших фигуристов и тренеров сезона.

ISU Skating Awards будет вручаться в семи номинациях: лучший костюм, лучшая развлекательная программа, лучший новичок, хореограф и тренер, самый ценный фигурист, который преуспел в популяризации фигурного катания, привлекая внимание болельщиков, СМИ и спонсоров. Также предусмотрена награда за достижения в жизни.

Расширенный список претендентов будет объявлен 1 декабря 2019 года. По итогам онлайн-голосования, которое продлится до 10 февраля 2020-го, объявят шорт-лист из трех человек в каждой номинации. Имена главных кандидатов назовут 10 марта. Победителей будет определять жюри.

Церемония награждения состоится в канадском Монреале 22 марта. Она заменит традиционный гала-концерт на закрытии чемпионата мира-2020 и будет проводиться совместно с ледовым шоу Art on Ice.