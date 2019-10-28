В мире
28.10.2019 14:21
Текст: Юрий Сизов

Лукашенко назвал беспрецедентной переброску войск США в Литву

Минск не бряцает оружием, но и не желает, чтобы в 15 километрах от ее границ, в сопредельной Литве размещались американские войска: "полтысячи военных, до 600 человек, 29-30 танков, бронемашины со всем сопутствующим персоналом". Об этом заявил Александр Лукашенко, заслушав 28 октября доклад о военно-политической обстановке, рисках, вызовах и угрозах для Беларуси, а также предложениях по реагированию, передает пресс-служба главы государства.
Фото: Пресс-служба президента Беларуси Фото: Пресс-служба президента Беларуси
Пресс-служба президента Беларуси

На докладе у белорусского лидера присутствовали государственный секретарь СБ Станислав Зась, министр обороны Андрей Равков и заместитель начальника Генштаба ВС Беларуси Павел Тихонов.

Никогда, подчеркнул президент, "еще так демонстративно к нашим границам из-за океана не перебрасывались войска. По-моему, в Литве даже это впервые. Это прецедент. Во-вторых, на такие демонстрации мы просто вынуждены отвечать. При этом надо понимать, что мы миролюбивое государство, мы не хотим воевать… Мы хотим, чтобы в этом регионе и Европе в целом - нашем общем доме - был мир. Но, видимо, кому-то неймется", - эмоционально констатировал Лукашенко.

Американцы, предупредил верховный главнокомандущий ВС Беларуси, "должны понимать: не дай бог, какое-то столкновение, то мы (люди военные) в паспорта смотреть не будем. Кто против нас будет воевать - американцы, литовцы, немцы или еще кто-то… Мы в паспорта не смотрим". Президент напомнил, что главный принцип в обороне страны: "неприемлемый урон для противника. Из этого надо исходить", - заявил он. "Все должны понимать: если они с нами соберутся воевать, то мы будем ориентироваться на то, что можем нанести этим противникам неприемлемый ущерб. Для этого у нас тоже есть оружие", - уточнил белорусский лидер.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
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Он сделал предупреждение и литовскому руководству, отметив, что официальный Минск рассматривает различные варианты ответов не только на переброску вооруженных сил, но и на среднее и дальнее будущее, включая военные маневры. В Вильнюсе, уточнил Лукашенко, "должны понимать, что адекватные ответы - это одно. Но у нас достаточно сил и средств для того, чтобы ответить асимметрично, как сегодня принято у политиков говорить", - подчеркнул глава Беларуси.

Президент обратил внимание, что литовский полигон Пабраде, где размещаются американские танки, находится буквально в нескольких километрах от АЭС в Гродненской области. "Поэтому надо быть здесь поаккуратнее. Не дай бог, второй Чернобыль. Европа его не переживет", - предупредил белорусский лидер.

В Беларуси, по его словам, хорошо защитили атомную станцию с воздуха, добавив, что надо подумать и о более серьезной наземной защите АЭС. Лукашенко при этом выразил уверенность, что соседи понимают, что если вдруг случится нештатная ситуация на атомной станции, то мало не покажется по обе стороны границы.

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