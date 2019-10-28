Медведев подписал стратегию развития судостроения до 2035 года

В результате реализации стратегии развития судостроительной промышленности до 2035 года экспорт российских судов должен вырасти в 10 раз. Документ подписан премьер-министром Дмитрием Медведевым.

Сегодня экспортный потенциал отечественного кораблестроения в основном сконцентрирован на военном направлении, а в гражданском судостроении ситуация намного хуже, подчеркнул глава правительства на совещании со своими заместителями. Чтобы ситуацию изменить, необходимо наращивать поставки судов и морской техники на мировой рынок, не забывая и о своих потребностях. "В стратегии определяются составляющие этого процесса: инновационное обновление отрасли, максимальная локализация производства в России", - коротко обрисовал Медведев прописанные в ней задачи.

- Согласно стратегии, до 2035 года объемы экспортных поставок должны вырасти почти в 10 раз - до 25 миллиардов рублей, - озвучил премьер ожидания, - но это не должно происходить в ущерб внутреннему рынку.

В прошлом году в России спустили на воду 32 гражданских судна. Общий объем выпуска продукции гражданского судостроения в результате реализации стратегии должен увеличиться почти в семь раз.