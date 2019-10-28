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28.10.2019 18:05
Рубрика: Власть

Медведев поручил ускорить рост российской экономики

Текст: Владимир Кузьмин
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев дал поручения для ускорения экономического роста. Министерство финансов в скором времени обещает представить предложения по инвестированию средств Фонда национального благосостояния.
Фото: Екатерина Штукина/РИА Новости Фото: Екатерина Штукина/РИА Новости
Фото: Екатерина Штукина/РИА Новости

Понимая, что текущие темпы экономического роста далеки от необходимых, в правительстве ранее занялись разработкой дополнительных мер для стимулирования развития. В начале октября у председателя правительства прошло совещание, на которым обсуждались предложения, подготовленные профильным министерством.

Фото: РИА Новости.
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Итогом совещания, напомнил Медведев в понедельник на традиционной встрече со своими заместителями, стала доработка пакета дополнительных решений по стимулированию экономического роста. "Я подписал перечень поручений, - сообщил премьер. - Он содержит меры, которые направлены и на улучшение делового климата, и на повышение конкурентоспособности, эффективности работы с внутренними финансовыми резервами, контрольно-надворной деятельностью, о которой мы довольно много говорим, я имею в виду ее реформирование".

Поручениями, по словам председателя правительства, охвачено большое количество направлений. Так, отдельный блок вопросов относится к развитию регионов, в которых, подчеркнул первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов, формируется инвестиционный климат. "Мы предлагаем дополнительно стимулировать регионы, в том числе за счет ресурсов, которые предлагаем изыскать субъектам Федерации за счет более плавной реструктуризации бюджетных долгов перед Российской Федераций, за счет реструктуризации бюджетных кредитов, с одной стороны, и с другой, мы говорим о возможности наращивания заимствований, чтобы эти деньги тоже работали для роста региональной экономики", - рассказал он.

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На федеральном уровне тоже предстоит принять ряд важных решений, включая правила инвестирования средств Фонда национального благосостояния. Накопленные в нем ресурсы превысили установленный порог 7 процентов ВВП, за которым может начаться их вложения. "Начиная со следующего года такая возможность есть, и мы в ближайшее время должны будем представить вам на утверждение механизм инвестирования средств ФНБ", - пообещал Силуанов. Эта мера должна стать еще одним стимулом для дополнительного роста экономики страны.

Также, сообщил первый зампред правительства, подготовлен перечень мер по дополнительному стимулированию инвестиционной активности. В этот блок вошли шаги для улучшения инвестиционного климата, снижения избыточных регуляторных требований. Отдельная часть плана по ускорению экономического роста посвящена стимулированию граждан к открытию собственного бизнеса, переобучению востребованным профессиям.

Власть Работа власти Экономика Макроэкономика Правительство Председатель Правительства
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