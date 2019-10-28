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28.10.2019 12:38
Рубрика: Экономика

Минкомсвязи не допустит перебоев в телевещании из-за долгов

Текст: Марина Трубилина

Минкомсвязи РФ не допустит сбоев в вещании телецентра "Останкино". Об этом заявил заместитель главы ведомства Алексей Волин, сообщает ТАСС.

По словам замминистра, ведомство в курсе ситуации, поддерживает принимаемые руководством телецентра "Останкино" антикризисные меры, ведет работу с должниками и работает с телецентром над недопущением перебоев с эфиром телеканалов. Часть задолженности Первого канала уже погашена, хотя большой долг остается.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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Ранее газета "Ведомости" сообщила, что в телецентре было распространено внутреннее видеообращение гендиректора "Останкино" Михаила Шубина. Он рассказал о возможных сбоях в телевещании всех клиентов телецентра из-за нарастания аварийности в работе оборудования, вызванной сокращением штата сотрудников. Это обусловлено, в свою очередь, неплатежами со стороны Первого канала и его подрядчиков.

Долги "Первого канала" и его подрядчиков лишают телецентр четверти или даже трети доходов. В декабре 2018 года телецентр уже подавал два иска к Первому каналу на общую сумму в 164 миллиона рублей. В январе задолженность была погашена, а иски отозваны. Сейчас "Останкино" пытается решить проблемы с долгами Первого канала в досудебном претензионном порядке.

"Видеообращение было распространено внутри компании для понимания ситуации сотрудниками", - поясняют в телецентре.

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