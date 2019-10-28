Минобрнауки повысило минимальные баллы ЕГЭ для 252 российских вузов

Минобрнауки России установило для всех своих 252 подведомственных вузов значение минимальных баллов ЕГЭ выше тех, что определяет Рособрнадзор. Информацию об этом университеты уже разместили на своих сайтах вместе с правилами приема на 2020/21 год. Что это за новшество? Почему вузы министерства вдруг получили особые права? Чем это грозит абитуриентам? На вопросы "Российской газеты" отвечает заместитель министра науки и высшего образования Марина Боровская.

Марина Александровна, вузы минобрнауки будут теперь предъявлять повышенные требования к абитуриентам. Почему?

Марина Боровская: Значения минимальных баллов ЕГЭ установлены приказом № 729 от 6 сентября 2019 года. Собственно, так мы реализуем полномочия, предоставленные нам Федеральным законом "Об образовании в РФ". Суть их в том, что учредитель вправе установить своим подведомственным организациям "пороговые" значения баллов ЕГЭ.

Давайте проясним: для получения школьного аттестата по-прежнему нужно ориентироваться на баллы, которые устанавливает Рособрнадзор?

Марина Боровская: Да. Так же прерогатива Рособрнадзора - минимальные баллы для поступления в вузы, но сами университеты или их учредители вправе установить более высокую "планку". И на 2020 год значения баллов ЕГЭ "от Рособрнадзора", уже известны: русский язык - 36, профильная математика - 27, физика, химия - 36, литература - 32, обществознание - 42 и так далее.

Поступить в университет даже на платное отделение, не набрав нужного минимума баллов ЕГЭ, не получится

Ваш "порог" выше?

Марина Боровская: Значительно. По математике - 39 баллов, по русскому и иностранным языкам, географии, литературе, физике, химии - 40, по биологии, информатике, истории - 42. Самый высокий минимум - 44 балла по обществознанию. И это опять же - минимум. Для каждого вуза отдельно разработана своя "сетка" баллов по каждой конкретной специальности. Возьмем, к примеру, Адыгейский государственный университет. Специальность "Математика". Баллы ЕГЭ: математика - 39, русский - 43, информатика - 42. А вот Нижегородский госуниверситет им. Лобачевского, "Прикладная информатика": здесь физика - 40, русский язык - 40, информатика, профильный предмет - 45 баллов.

Но ведь многие российские вузы и прежде сами повышали требования к баллам по ЕГЭ.

Марина Боровская: Да, у нас есть семь вузов, которые установили "на входе" выше пятидесяти или даже шестидесяти баллов. Причем это касается абитуриентов, поступающих и на бюджетное, и, что важно, на платное формы обучение. Еще примерно двадцать-тридцать вузов поставили своим абитуриентам нижнюю планку в 45-50 баллов.

Сформировалась группа ведущих университетов, их около полусотни, которые уже давно используют повышенные баллы ЕГЭ как критерий отбора наиболее способных и подготовленных абитуриентов. Теперь эти новые правила придется принять всей системе вузов министерства. Они для всех абитуриентов, поступающих на программы бакалавриата и специалитета. То есть поступить даже на платное отделение, не набрав нужного минимума, не получится.

Выходит, для части выпускников школ поступить в вузы становится гораздо сложнее? Какой отсев в прогнозе?

Марина Боровская: Изменения коснутся 10-12 процентов абитуриентов. Не так много. Еще 2-3 года назад минимальный порог не могли преодолеть около двадцати процентов выпускников школ, сдававших ЕГЭ. Теперь школьник, немного не дотягивающий до вузовского уровня, сможет гораздо правильнее определиться с возможностью дальнейшего обучения, не испытывая ложных надежд на поступление в вуз. А вместо этого выбрать интересующие его программы среднего профессионального образования в колледже или техникуме. Практика показывает: современные программы СПО дают отличные и актуальные знания. При желании после них можно продолжить обучение в вузе.

Для каждого вуза отдельно министерство разработало свою "сетку" баллов по каждой конкретной специальности

А почему именно такая "балльная граница"?

Марина Боровская: Мы посмотрели на спрос по специальностям и на уровень абитуриентов, которые идут на топовые направления подготовки. Вузы присылали свое видение минимальных баллов. Все сделано с учетом их предложений. Очень важным оказался опыт как раз тех университетов, которые сами повышали входную планку. Образовательный уровень студентов за несколько лет у них очень сильно изменился в лучшую сторону.

Конечно, по итогам первого года мы посмотрим, как российские вузы справились с набором, как будут чувствовать себя в первую очередь региональные университеты, не будет ли большого "провала" в приеме.

Марина Боровская: Правила придется принять всем вузам министерства. Фото: Пресс-служба Минобрнауки

Готовы ли университеты?

Артем Воронов, проректор по учебной работе и довузовской подготовке Московского физико-технического института (национального исследовательского университета):

- Для Физтеха изменения произошли по трем предметам по сравнению с прошлым годом - с 65 до 68 увеличен балл по математике, с 65 до 66 - по физике и информатике. Но у нас и так высокие проходные баллы, а средний балл Единого государственного экзамена - 97,3. Повышение незначительно повлияет на результаты приема. Если судить по 2019 году, то с новыми минимальными баллами мы потеряли бы лишь семь из 2,5 с лишним тысячи абитуриентов.

Поскольку перед установкой минимальных баллов коллеги из минобрнауки собрали предложения вузов и учли их, то это, несомненно, позволит улучшить общие показатели качества приема по стране.

Никита Авралев, проректор по связям с общественностью Нижегородского госуниверситета им. Н.И. Лобачевского:

- У всех наших абитуриентов баллы ЕГЭ существенно выше минимальных. Так что их повышение по

ряду предметов, в том числе по математике, никак не отразится на приеме.

Денис Гуц, проректор по учебной работе Сибирского федерального университета:

- Баллы абитуриентов, которые приходят в СФУ, как правило, выше установленных минимальных. Вводя новые правила для своих вузов, министерство делает шаг в сторону государственного регулирования качества образования. Это повысит уровень подготовки студентов первого курса. При этом подход министерства к вузам - индивидуальный: учитывается специфика университета, региональные особенности.

Некоторые вузы давно используют повышенные баллы ЕГЭ для отбора наиболее способных абитуриентов. Фото: Сергей Михеев/ РГ

Кому подчиняются вузы России?

Всего в России 745 вузов: 496 государственных, а остальные - негосударственные.

Министерству науки и высшего образования подведомственны 252 организации. А остальные?

Министерство здравоохранения - 1 вуз

Министерство сельского хозяйства - 46 вузов

Правительство РФ - 45 вузов (в том числе МГУ и СПбГУ)

Верховный суд РФ - 1 вуз

Министерство иностранных дел - 54 вуза

Министерство культуры - 14 вузов

Министерство промышленности и торговли - 1 вуз

Министерство спорта - 1 вуз

Министерство транспорта - 1 вуз

Министерство экономического развития - 45 вузов

Министерство юстиции - 8 вузов

Муниципалитеты и субъекты РФ - 2 вуза

Российская академия художеств - 1 вуз

Федеральная служба по интеллектуальной собственности - 1 вуз

Федеральная таможенная служба - 3 вуза

Федеральное агентство воздушного транспорта - 8 вузов

Федеральное агентство железнодорожного транспорта - 5 вузов

Федеральное агентство морского и речного транспорта - 5 вузов

Федеральное агентство по рыболовству - 4 вуза

Федеральное агентство связи - 245 вузов

Негосударственным организациям подведомственны 2 вуза