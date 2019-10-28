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28.10.2019 10:48
Рубрика: Спорт

Мошенник обманул волейболистку паралимпийской сборной России на 5 млн

Текст: Максим Домчев
Елизавета Кунстман. Фото: elizavetakunstmann9/instagram.com Елизавета Кунстман. Фото: elizavetakunstmann9/instagram.com
Елизавета Кунстман. Фото: elizavetakunstmann9/instagram.com

Волейболистка паралимпийской сборной России Елизавета Кунстман стала жертвой мошенника.

Как сообщает сайт KP.Ru, мужчина пообещал спортсменке приобрести бионические протезы и убедил ее взять кредит на 5 миллионов рублей. злоумышленник, пообещав "почти даром" предоставить Кунстман новые протезы, исчез. Девушке пришлось обратиться в полицию.

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В итоге в феврале нынешнего года предприниматель был задержан. Выяснилось, что подобным образом он обманывал людей с ограниченными возможностями и похитил у них как минимум 35 миллионов рублей. Ему предъявлены обвинения по десяти эпизодам, но, по данным издания, всего по стране отмечены 45 подобных случаев на общую сумму, превышающую 200 миллионов рублей.

Среди пострадавших от лже-бизнесмена также значится паралимпийская чемпионка Анна Годовицына, отдавшая ему 3,3 млн рублей.

21-летняя Елизкавета Кунстман - чемпионка мира-2018, бронзовый призер ЧМ-2014, чемпионка Европы-2019, восьмикратная чемпионка России по волейболу сидя.

Спорт Волейбол Происшествия Преступления Криминал
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