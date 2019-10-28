Москва и Пекин уверены, что США специально "похоронили" ДРСМД

Реальной причиной выхода Вашингтона из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) является стремление американцев сдержать Россию и Китай. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу на IX Сяншаньском форуме по безопасности в Пекине. По словам главы российского оборонного ведомства, ДРСМД перестал соответствовать интересам США на фоне растущей военной и экономической мощи КНР, восстановления оборонного потенциала России, а также расширения военного сотрудничества между Москвой и Пекином.

Уже через 16 дней после выхода из договора США провели пуск запрещенной этим соглашением крылатой ракеты наземного базирования. Фото: AP

При этом, обвиняя Россию в нарушении ДРСМД, Вашингтон заранее готовился к его демонтажу, создавая ударные БПЛА, используя в качестве ракет-мишеней баллистические ракеты средней дальности, а также развертывая в Европе пусковые установки, изначально разработанные для пуска крылатых ракет Tomahawk, отметил российский министр.

То, что спустя всего 16 дней после выхода США из договора американцы испытали запрещенную этим соглашением крылатую ракету наземного базирования, лишь наглядно подтверждает "двойные стандарты" Вашингтона.

Китайская сторона также осудила выход Соединенных Штатов из этого важного для глобальной системы безопасности договора. Так, официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин ранее заявила: "Выход из ДРСМД - это еще один негативный шаг со стороны США, игнорирующих собственные международные обязательства и приверженных политике односторонних действий". По мнению официального Пекина, истинная цель Соединенных Штатов заключается в том, чтобы "избавиться от ограничений и добиваться одностороннего военного и стратегического преимущества".

"Мы призываем США проявить сдержанность, не совершать действий, подрывающих интересы безопасности других стран, выполнять свои обязательства крупной державы, защищая вместе с международным сообществом мир и безопасность в регионе и во всем мире", - заявила представитель МИД КНР. Она призвала международное сообщество осознать серьезные последствия американского выхода из ДРСМД и не допустить, чтобы США сбросили с себя груз ответственности за ядерное разоружение.

О том, какие последствия для Китая несет выход США из ДРСМД, в беседе с "РГ" рассказал ведущий научный сотрудник Центра трансатлантических исследований РИСИ Сергей Ермаков:

Американский подход "сначала поломать, а потом что-то пытаться сделать на пепелище" полностью противоречит духу и подходу китайской концепции, тому, как в Пекине видят проблематику стратегической стабильности в полицентричном мире на фоне угрожающего распространения ракетных технологий и оружия массового уничтожения.

Что касается ДРСМД, то КНР никогда не была участником этого договора, поскольку он носил двусторонний характер: сначала CCCР - США, потом РФ - США.

В то же время предусмотренный договором класс ракет средней и меньшей дальности - это именно те средства, которые в Китае сейчас очень активно развиваются и разворачиваются для укрепления обороноспособности страны.

Вашингтон сразу после выхода из ДРСМД принялся испытывать запрещенные договором вооружения, что подтверждает "двойные стандарты"

В этой связи выход Соединенных Штатов ставит и перед Пекином, и перед Москвой вопрос о конечной цели этого шага. Дело в том, что из концептуальных документов США - стратегии национальной безопасности, национальной обороны, обзора политики в области ПРО - исчезла терминология "баллистические ракеты". И теперь эти концепции предусматривают уже все виды ракет - крылатые, средней и меньшей дальности. То есть американцы хотят со своей стороны спровоцировать Китай на некие ответные меры и с большой степенью озабоченности и настороженности относиться к новым направлениям американского военного строительства. Я предполагаю, что раз КНР обозначена в качестве главного геополитического противника, то как раз возле китайской границы США планируют развертывать подобный класс вооружений.

С другой стороны, не все так однозначно. Можно долго анализировать, где разместятся новые американские ракеты в Азиатско-Тихоокеанском регионе, но ни один из вариантов, даже с точки зрения американских военных, не кажется достаточно целесообразным. Ведь и Южная Корея, и Япония сначала должны дать свое согласие на развертывание подобных систем на своей территории, но такое разрешение в Токио и в Сеуле давать не спешат. Почему? Потому что понимают, что их отношения с Китаем после этого резко осложнятся.

В своих оценках складывающейся ситуации российские эксперты схожи с оценками китайских коллег. И мы неоднократно заявляли о том, что развертывание американцами подобных ракет нанесет еще больший ущерб, чем просто прекращение самого действия договора РСМД.