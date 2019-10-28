МВД завело дело из-за видеоролика с интервьюирующими гея детьми

Полицейские завели административное дело в отношении организатора съемок размещенного на YouTube видеоролика, в котором дети берут интервью у не скрывающего своей нетрадиционной сексуальной ориентации гомосексуалиста. Об этом, как сообщает РИА Новости, стало известно из ответа первого заместителя министра внутренних дел России Александра Горового на запрос вице-спикера Государственной Думы РФ Петра Толстого.

Депутат ранее обратился в МВД с просьбой проверить один из YouTube-каналов, в одном из роликов которого дети берут интервью у гея. Мальчики и девочки в возрасте от 10 до 13 лет на видео интересуются у молодого человека, почему в России запретили ЛГБТ-браки, как он понял, что он гей, а также задают другие вопросы по теме.

Недопустимым видеоконтентом Петр Толстой назвал также две беседы с девушками, одна из которых родилась карликом, а другая страдает анорексией. По словам депутата, об аморальных видеороликах ему рассказали избиратели.

Жалобу депутат кроме МВД также направлял в Роскомнадзор.

Отмечается, что сотрудники столичной полиции установили место проведения съемок и их участников. "Уполномоченным должностным лицом отдела МВД России по Басманному району города Москвы в отношении организатора заведено дело об административном правонарушении по статье 6.21 "пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних" Кодекса об административных правонарушениях РФ", - говорится в письме первого замглавы МВД.

Кроме того, в настоящее время материалы дела направлены следователям, которым предстоит проверить действия организаторов этих съемок на наличие признаков преступлений, предусмотренных статьями 135 "развратные действия" и 151.2 "вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для его жизни".