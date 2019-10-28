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28.10.2019 20:01
Рубрика: Общество

Вижу насквозь

Жители страны серьезнее относятся к диспансеризации
Текст: Ирина Невинная
Российская газета - Федеральный выпуск № 243(8001)
В программу диспансеризации может вернуться исследование крови на гликированный гемоглобин - этот тест достоверно указывает на наличие диабета или предшествующее ему пограничное состояние - предиабет, об этом сообщила на пресс-конференции "Предиабет - время действовать" директор НМИЦ профилактической медицины, главный внештатный специалист, терапевт Минздрава России, профессор Оксана Драпкина.
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Ранняя диагностика предиабета (той стадии, когда можно остановить развитие заболевания, изменив образ жизни, порой даже без лекарств) поможет уберечь многих россиян от будущих серьезных последствий диабета - сердечно-сосудистых катастроф, тяжелых поражений глаз, ампутации конечностей. Сейчас в диспансеризацию включен обязательный тест на уровень глюкозы в крови. Развившийся диабет он покажет, но вот предиабет - нет. О том, что это исследование нужно включить в скрининг, говорила и директор Института диабета НМИЦ эндокринологии, профессор Марина Шестакова.

Нана Погосова: Диспансеризация не должна становиться самоцелью

"Решение проводить всеобщие ежегодные профилактические осмотры населения - это очень важный и щедрый жест со стороны государства. Дело в том, что диабет долгое время развивается бессимптомно, пациент не чувствует недомогания, и выявить заболевание на ранней стадии можно только регулярно обследуясь, сдавая анализы", - отметила Шестакова. Именно диспансеризация предоставляет людям такую возможность. Кстати, последний опрос, проведенный по инициативе ФОМС и Всероссийского союза страховщиков, показал, что мы стали намного ответственнее относиться к здоровью: 70 процентов участников социологического исследования заявили, что признают важность скрининга и довольны тем, как было организовано обследование. При этом прослеживается закономерность: если человек уже проходил диспансеризацию в последние 1-2 года, он, как правило, заявляет о готовности участвовать в такой профилактике и дальше.

Скрининг - это важно, но пройти его быстро, за один день, удается не всем пациентам

Нацпроект "Здравоохранение" поставил цель усилить профилактику, к 2024 году ежегодно диспансеризацией должно быть охвачено 70 процентов всех граждан, прокомментировала результаты опроса глава ФОМС Наталья Стадченко. Часто высказываемые опасения о том, что скрининг невозможно пройти быстро и без проблем, опрос не подтвердил. Более половины участников сказали, что никаких сложностей у них не возникло. О том, что не удается завершить диспансеризацию в короткий срок (за один день), сообщили 23,5 процента, а 19,7 процента пожаловались на очереди. О том, что во время обследования не хватало нужных специалистов, заявили 13,2 процента. Так что, очевидно, организацию диспансеризации необходимо улучшать.

Общество Здоровье Диспансеризация населения
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