В программу диспансеризации может вернуться исследование крови на гликированный гемоглобин - этот тест достоверно указывает на наличие диабета или предшествующее ему пограничное состояние - предиабет, об этом сообщила на пресс-конференции "Предиабет - время действовать" директор НМИЦ профилактической медицины, главный внештатный специалист, терапевт Минздрава России, профессор Оксана Драпкина.

Ранняя диагностика предиабета (той стадии, когда можно остановить развитие заболевания, изменив образ жизни, порой даже без лекарств) поможет уберечь многих россиян от будущих серьезных последствий диабета - сердечно-сосудистых катастроф, тяжелых поражений глаз, ампутации конечностей. Сейчас в диспансеризацию включен обязательный тест на уровень глюкозы в крови. Развившийся диабет он покажет, но вот предиабет - нет. О том, что это исследование нужно включить в скрининг, говорила и директор Института диабета НМИЦ эндокринологии, профессор Марина Шестакова.

"Решение проводить всеобщие ежегодные профилактические осмотры населения - это очень важный и щедрый жест со стороны государства. Дело в том, что диабет долгое время развивается бессимптомно, пациент не чувствует недомогания, и выявить заболевание на ранней стадии можно только регулярно обследуясь, сдавая анализы", - отметила Шестакова. Именно диспансеризация предоставляет людям такую возможность. Кстати, последний опрос, проведенный по инициативе ФОМС и Всероссийского союза страховщиков, показал, что мы стали намного ответственнее относиться к здоровью: 70 процентов участников социологического исследования заявили, что признают важность скрининга и довольны тем, как было организовано обследование. При этом прослеживается закономерность: если человек уже проходил диспансеризацию в последние 1-2 года, он, как правило, заявляет о готовности участвовать в такой профилактике и дальше.

Скрининг - это важно, но пройти его быстро, за один день, удается не всем пациентам

Нацпроект "Здравоохранение" поставил цель усилить профилактику, к 2024 году ежегодно диспансеризацией должно быть охвачено 70 процентов всех граждан, прокомментировала результаты опроса глава ФОМС Наталья Стадченко. Часто высказываемые опасения о том, что скрининг невозможно пройти быстро и без проблем, опрос не подтвердил. Более половины участников сказали, что никаких сложностей у них не возникло. О том, что не удается завершить диспансеризацию в короткий срок (за один день), сообщили 23,5 процента, а 19,7 процента пожаловались на очереди. О том, что во время обследования не хватало нужных специалистов, заявили 13,2 процента. Так что, очевидно, организацию диспансеризации необходимо улучшать.