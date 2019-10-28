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28.10.2019 21:06
Рубрика: Происшествия

ЧОП "Тюрьма"

Надо ли создавать частные СИЗО?
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 243(8001)
28 октября в экспертном сообществе активно обсуждалась идея создания частных следственных изоляторов.

Инициатива прозвучала еще в пятницу во время открытия в Москве общественной приемной уполномоченного по защите прав предпринимателей Татьяны Минеевой. Как сообщила потом журналистам сама Татьяна Минеева, с предложением выступает бизнес-сообщество.

"Могу подтвердить, что эксперты подключились к этой инициативе бизнес-сообщества, а предприниматели готовы на условиях ГЧП финансировать строительство изолятора", - сказала она.

Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
Надзор за бывшими заключенными усилен

Идея звучит уже не первый раз и неизменно вызывает большой резонанс.

"Я аналогичное предложение выдвигал многократно, - сказал вчера член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Александр Хуруджи. - Если команде бизнес-омбудсмена Москвы Татьяны Минеевой удастся добиться ее реализации, это будет важным шагом вперед в вопросах обеспечения более гуманного отношения к арестантам".

По его мнению, в частных изоляторах могут работать те же сотрудники ФСИН, получая при этом доплату.

"Многие могут посчитать, что содержать только предпринимателей в частных и платных СИЗО с лучшими условиями будет не совсем справедливо с точки зрения равенства всех перед законом. Поэтому я предлагаю содержать в таких изоляторах всех, кто обвиняется в ненасильственных преступлениях", - сказал правозащитник.

На самом деле и критики, и сторонники идеи частных тюрем не всегда правильно понимают суть предлагаемого механизма. Нигде в мире частные тюрьмы не работают по принципу отеля, когда гость за все платит и, соответственно, выбирает апартаменты себе по карману.

Колонии-поселения смогут открывать филиалы при заводах

Конечно, во всем мире люди с большими финансовыми возможностями могут устроить себе комфортные условия за решеткой, однако чаще всего особые условия отдельным заключенным создаются в государственных тюрьмах. Как ни парадоксально, но там легче решаются вопросы создания "ВИП-камер".

Частная же тюрьма работает по контракту с государством. Это значит, что именно казна платит фирменной тюрьме за каждого заключенного. При этом условия и режим должны соответствовать закону, это строго контролируется. В итоге, как показывает практика, в частных тюрьмах США и Англии условия зачастую строже и хуже, чем в государственных острогах. Если же частную тюрьму поймают на каких-то нарушениях, в том числе поблажках заключенным, она лишится лицензии, бизнесмены потеряют бизнес.

Частные тюрьмы не заинтересованы в снижении числа заключенных, ведь тогда меньше прибыль

Член Общественного совета при ФСИН России Антон Цветков вчера высказал существенный довод против частных тюрем.

"Плюс ко всему, интересы общества и бизнеса в данном случае не совпадают, - полагает Антон Цветков. - Владельцам частных СИЗО будет выгодна высокая заполняемость: чем больше заключенных, тем больше прибыль. А наша общая задача - минимизация количества граждан в СИЗО".

Это резонный довод. Недавно численность тюремного населения в очередной раз достигла исторического минимума. Но для частных тюремных компаний, существуй они у нас, это было бы очень плохой новостью: раз камеры пустеют, значит, доходы падают. Так что надо выбирать: или гуманный суд, или частные тюрьмы.

Другая проблема: строительство следственного изолятора дело дорогое. Получается, что частный бизнес должен построить за свой счет тюрьму, не ожидая быстрой окупаемости.

Происшествия Правосудие Тюрьмы Тюремная реформа
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