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Рубрика: В мире

Найденная в доме француженки картина сделала ее мультимиллионером

Текст: Андрей Васильев
Старая картина, найденная на кухне пожилой француженки, считавшей ее иконой малой важности, сделала женщину мультимиллионером, сообщает USA Today.

Произведение, автором которого является итальянский художник 13-го века Джованни Чимабуе, было продано в воскресенье за 26,6 миллиона долларов. При этом ожидаемая цена продажи составляла от 4,4 до 6,6 миллиона долларов.

Фото: Петр Ковалев/ТАСС
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Аукционист Доминик Ле Коент, который продал шедевр анонимному покупателю недалеко от Шантильи, к северу от Парижа, сказал, что продажа представляет собой "мировой рекорд для художественной работы до 1500 года".

"Это картина, которая была уникальной, великолепной и монументальной. Чимабуе был отцом эпохи Возрождения. Но эта продажа выходит за рамки всех наших мечтаний", - сказал Ле Коент агентству Associated Press. Картина под названием "Насмешка над Христом" нарисована на доске размером 25,8 на 20,3 сантиметра.

Аукционист заметил картину в июне, осматривая дом женщины в Компьене, и предложил показать экспертам для оценки.

В мире Европа Франция
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