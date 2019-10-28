Найденная в доме француженки картина сделала ее мультимиллионером

Произведение, автором которого является итальянский художник 13-го века Джованни Чимабуе, было продано в воскресенье за 26,6 миллиона долларов. При этом ожидаемая цена продажи составляла от 4,4 до 6,6 миллиона долларов.

Аукционист Доминик Ле Коент, который продал шедевр анонимному покупателю недалеко от Шантильи, к северу от Парижа, сказал, что продажа представляет собой "мировой рекорд для художественной работы до 1500 года".

"Это картина, которая была уникальной, великолепной и монументальной. Чимабуе был отцом эпохи Возрождения. Но эта продажа выходит за рамки всех наших мечтаний", - сказал Ле Коент агентству Associated Press. Картина под названием "Насмешка над Христом" нарисована на доске размером 25,8 на 20,3 сантиметра.

Аукционист заметил картину в июне, осматривая дом женщины в Компьене, и предложил показать экспертам для оценки.