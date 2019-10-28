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28.10.2019 23:43
Рубрика: Спорт

Грустный блюз

Тарасенко выбыл на пять месяцев из-за травмы
Текст: Анна Козина
Российская газета - Столичный выпуск № 243(8001)
Российский нападающий "Сент-Луис Блюз" Владимир Тарасенко пропустит пять месяцев из-за травмы левого плеча. Как сообщает пресс-служба клуба, сегодня ему будет сделана операция.

Тарасенко получил травму в домашнем матче против "Лос-Анджелеса" (5:2), который прошел в пятницу. За шесть минут до конца первого периода россиянин повредил плечо, когда, пытаясь выйти один на один с вратарем, толкался с защитником "Кингз" Шоном Уолкером.

Фото: Александр Кряжев/ РИА Новости
Тарасенко провел 500-й матч в НХЛ

Больше подробностей о состоянии Тарасенко в день операции расскажет генеральный менеджер "блюзменов" Дуг Армстронг. Он выступит перед СМИ с официальным заявлением.

Напомним, что в прошлом сезоне Тарасенко в составе "Сент-Луиса" стал обладателем Кубка Стэнли. В регулярном чемпионате он провел 76 матчей, набрав 68 очков (33+35), в плей-офф сыграл 26 встреч (17 очков, 11+6). В нынешнем сезоне на счету нашего форварда десять очков (3+7) в десяти матчах.

Спорт Хоккей Чемпионат НХЛ
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