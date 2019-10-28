Новак: Россия готова продлить контракт по транзиту газа через Украину

Россия в качестве плана "Б" может продлить истекающий контракт с Украиной о транзите газа в Европу и на 2020 год. Конечный исход фактически будет зависеть от скорости изменения украинского газового законодательства.

Об этом заявил журналистам глава российского Минэнерго Александр Новак по итогам очередного раунда трехсторонних консультаций в формате "Россия-Украина-Еврокомиссия" в Брюсселе.

Также в них участвовали глава "Газпрома" Алексей Миллер, зампред Еврокомиссии по делам Энергосоюза Марош Шефчович (вероятно, это последние газовые переговоры с его участием, он покидает свой пост), министр энергетики и окружающей среды Украины Алексей Оржель и глава "Нафтогаза" Андрей Коболев.

Предыдущий этап переговоров прошел 19 сентября и также, как и накануне, завершился без конкретных договоренностей. Впрочем, Новак отметил, что стороны настроены конструктивно и анонсировал следующий раунд консультаций в конце ноября.

Главный итог вчерашних переговоров в том, что Россия готова продлить действующий с Украиной десятилетний контракт о транзите газа в Европу (он истекает 31 декабря) на следующий год.

По словам Новака, это запасной вариант на тот случай, если Украина не успеет до конца года привести собственное газовое законодательство в соответствие с европейским (в первую очередь - выделить независимого оператора газотранспортной системы Украины в отдельную компанию и получить сертификацию). Кроме того, будет изучена и проанализирована недавно опубликованная методика определения тарифов на прокачку газа через территорию Украины.

Россия готова работать с Украиной по транзиту газа как на базе существующего договора с техническими корректировками, так и по европейскому законодательству, подчеркнул Новак. В целом же Россия, Украина и Еврокомиссия настроены на подписание транзитного соглашения в этом году, следует из комментариев министра.

При этом на трехсторонней встрече, по словам Новака, обсуждались и вопросы поставок российского газа на Украину. По крайней мере, российская сторона видит готовность украинских партнеров к возобновлению прямых поставок. Они не ведутся ноября 2015 года, все это время страна получает более дорогой газ по реверсной схеме из Европы.