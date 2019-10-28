Онкологи объяснили средний возраст диагностики рака в России

В России онкозаболевания диагностируются в среднем у людей в возрасте 64,5 лет.

Об этом сообщает RT со ссылкой на Российское общество клинической онкологии. Гендерная разница по этому показателю не очень велика. У представителей сильного пола рак в среднем диагностируется в 64,9 года, а у женщин - в 64,2 года.

При этом отмечается, что у мужчин в возрасте 60 лет и старше диагностируется 71,3 процента случаев заболевания, а у женщин - 65,8 процента. Также сообщается, что диагноз рак молочной железы в России чаще ставится пациентам в возрасте от 60 до 74 лет, рак легкого - в возрасте 65 лет, а рак прямой кишки - в возрасте 66,6 года.

Как отмечает эксперт Российского общества клинической онкологии Федор Моисеенко, подобная статистика объясняется тем, что злокачественные опухоли обычно связаны с накоплением молекулярных нарушений, достигающих с возрастом критических значений, что и приводит к появлению опухолей.

"Возраст возникновения рака поджелудочной железы составляет 65 лет для мужчин и 70 лет для женщин. Для рака печени пик заболеваемости приходится на мужчин старше 55 лет и женщин старше 60 лет. Факторы риска для этих опухолей связаны с вредными привычками, особенностями питания", - добавляет эксперт Российского общества онкологов Илья Покатаев.