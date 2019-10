Опередившие время: советские телетанки назвали технологическим подвигом

Боевые роботы стали трендом армии ХХI века, но работы по созданию телеуправляемых танков в СССР начались еще в конце 20-х годов прошлого столетия. Танковые беспилотники Красной Армии стреляли из огнеметов и пулеметов, ставили дымовые завесы, а некоторые применялись для обезвреживания минных полей и подрыва дотов.

2 февраля 1930 года в окрестностях Ленинграда прошло первое испытание управляемого на расстоянии танка "Рено FT-17". Принцип действия телетанков был следующим: передаваемые по радио команды принимались установленной в танке специальной аппаратурой, которая при помощи сервоприводов приводила в действие рычаги и педали, управляющие бронемашиной.

"Это удивительный технологический подвиг для страны, которая [на тот момент] только недавно пережила волну модернизации", - сообщает издание We Are The Mighty.

К началу Советско-финской войны в 1939 году в РККА имелось два батальона танковых беспилотников. Огнеметные и пулеметные машины были созданы на базе танков Т-26. Внешне телетанки отличались от серийных наличием на башне двух бронированных стаканов, защищающих от разрушения выводы штыревых антенн. Для подготовки экипажей было создано специальное учебное заведение - Ульяновское училище особой техники.

Телетанки принимали участие в прорыве линии Маннергейма в 1939 - 1940 годах. Первый же опыт их боевого применения на Карельском перешейке показал, что из-за слабого бронирования они не могут выполнять поставленные перед ними задачи. Поэтому в Ленинграде на заводе имени Кирова разработали особую телемеханическую группу, предназначенную для подрыва противотанковых препятствий. Эти машины не имели башни, но обладали усиленным бронированием и ходовой частью. Однако в боевых действиях они принять участие не успели - война закончилась поражением Финляндии.

Во время Великой Отечественной войны один батальон телетанков был уничтожен под Ровно немецкой авиацией. Другой, базировавшийся под Ярославлем, принял участие в битве за Москву, но радиоборудование было снято и машины пошли в бой, управляемые экипажами. Впрочем, опыт применения телетанков не был забыт и оказался востребован.