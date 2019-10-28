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Overwatch 2 и Diablo 4 - вот что известно о новых проектах Blizzard

Текст:   Богдан Бобров
28.10.2019,  
10:43
Фото: Blizzard Фото: Blizzard
Фото: Blizzard

Современная игровая индустрия устроенная таким образом, что удержать какие-либо секретные анонсы в тайне с каждым годом становится все сложнее. В преддверии фестиваля BlizzCon 2019 в Сеть раньше времени утекли данные о новых проектах компании Blizzard Entertainment.

Сперва был слит постер Overwatch 2. Помимо нового логотипа с "двойкой" на плакате изображена Трейсер - персонаж из первой части.

Чуть позже на киберспортивном портале Espn опубликовали большой материал с подробностями о новой игре. Согласно источнику, самое главное отличие сиквела от оригинала будет заключаться в новом кооперативном сюжетном режиме на четырех игроков. Учитывая продуманный и масштабный лор вселенной Overwatch, такое решение видится логичным и последовательным. В тоже время, ожидается, что разработчики не будут забрасывать первую часть и даже представят нового героя - Эхо.

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Похожая ситуация произошла со "сливом" нового персонажа Diablo 4. В Твиттере разместили фото страницы артбука по известной франшизе, старт продаж которого состоится только в следующем месяце. На изображении - концепт демонессы Lilith, в нарисованном образе подозрительно похожей на диснеевскую Малефисенту. Ранее она появлялась во второй части и упоминалась в третьей.

Кроме того, в тайне не смогли удержать новое дополнение для World of Warcraft - Shadowlands.

BlizzCon - ежегодное мероприятие, где "Метелица" представляет аудитории новый контент по своим основным франшизам. В 2019 году оно пройдет 1 и 2 ноября в Анахайме, Калифорния (США).

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