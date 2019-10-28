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28.10.2019 15:31
Рубрика: Культура

Хоакину Фениксу исполняется 45 лет

Текст: Мария Воронова
В этом году американский актер Хоакин Феникс стал едва ли не самой обсуждаемой персоной в мире кинематографа. После премьеры картины Тодда Филлипса "Джокер" не стихают разговоры о том, что ныне Феникс - главный претендент на премию "Оскар". В его карьере были и взлеты, и падения, но сегодня ясно одно: Феникс, восстав из пепла, как мифологическая птица, готов покорять кино-Олимп.

В день рождения актера рассказываем о его запоминающихся ролях.

Римский император Коммод / "Гладиатор"

Коммод в исполнении Хоакина Феникса у зрителей вызывал стойкое отвращение. Жаждущий власти, он готов стать отцеубийцей и устранить всех, кто встанет на его пути к престолу. Мелочность и брезгливость, присущие своему персонажу, актер передавал капризно искривленным ртом. Роль антагониста в фильме Ридли Скотта стала для Феникса настоящим прорывом в карьере и принесла актеру множество номинаций (в том числе и на "Оскар") и две победы: по версии Национального совета кинокритиков США и премии "Выбор критиков" он стал победителем в категории "Лучшая мужская роль второго плана".

Джонни Кэш / "Переступить черту"

Звезда кантри Джонни Кэш сам выбрал Хоакина Феникса, чтобы тот исполнил главную роль в байопике о музыканте. Фильм рассказывает историю Кэша: юность, омраченную смертью брата, военную службу в Германии, запись первого хита и гастроли в Штатах, на которые он отправился с Джерри Ли Льюисом, Элвисом Пресли и обожаемой Джун Картер. К слову, работа над картиной велась так тщательно, что костюмер, детально изучив архивы семьи Кэш и коллекции фанатов певца, восстановила реальные костюмы музыканта, а Феникс разучил все композиции Кэша. И только самые дотошные фанаты звезды кантри смогли отличить голос исполнителя от голоса актера.

Фредди Куэлл / "Мастер"

Драма Пола Томаса Андерсона о моряке Фредди Куэлле, вернувшемся со Второй мировой войны и не вписавшемся в размеренную американскую жизнь, для актера Хоакина Феникса стала новым вызовом. Статный актер снова перевоплощается, как хамелеон, в героя, которому присуща гиперболизированная, судорожная, болезненная пластика, сутулость. Он не вписывается в общество: дебоширит, по мелочи крадет и напивается, - и потому становится идеальным подопытным кроликом для Мастера, который хочет опробовать на Фредди свое новое учение, называемое Методом.

Теодор Туомбли / "Она"

В картине Спайка Джонза Хоакин Феникс сыграл одинокого писателя Теодора, который решается приобрести новую разработку, искусственный интеллект по имени Саманта. Между операционной системой и Теодором завязывается дружба, которая вскоре перерастает в романтические отношения. Однако расстояние между созданной по образу и подобию человека машиной, насколько правдоподобно она бы ни выглядела, и настоящим человеком преодолеть невозможно. И совершенно трогательной становится эта история с участием Хоакина Феникса - актера, готового буквально жить жизнью своего героя на экране.

Джо / "Тебя никогда здесь не было"

Артхаусный триллер шотландской постановщицы Линн Рэмси по роману американского писателя Джонатана Эймса вышел на экраны в 2017 году. Режиссер запаковала неновый сюжет - похищение дочери крупного политика и ее поиски - в стильную обертку. Особенную роль здесь сыграл Хоакин Феникс, который перевоплотился в наемного киллера по имени Джо, ветерана одной из ближневосточных войн, которому поручают найти пропавшего ребенка. Однако он даже не представляет, в какую сложную игру он ввязывается, согласившись на это дело.

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