Почему белорусы считают Россию самой дружественной страной

В списке дружественных к России стран респонденты в текущем году в очередной раз включили Беларусь, Китай и Казахстан. Более того, по этим данным, процент симпатий к Синеокой за последний год вырос почти на 45 процентов.

Правда, современная Великая китайская стена - теперь уже "экономическая", вызывает у россиян тоже бурю эмоций. Именно эту страну респонденты ВЦИОМ назвали "лучшим другом" России. Сообщается, что 45 процентов опрошенных считают, что между Москвой и Пекином сложились дружественные отношения. Дружественными назвали россияне и Сирию (13%), Францию (10%) и Германию (9%).

А вот самыми напряженными остаются отношения у России с США. Так полагают более половины респондентов - 67 процентов. Правда, в прошлом году этого мнения придерживались 75 процентов. Эксперты, ссылаясь на мнение россиян, делают вывод: военная угроза для нашей страны снижается. Ранее максимальный уровень ожидаемого внешнего конфликта был зафиксирован в апреле 2018 года на уровне 50 процентов.

Вероятно, на этом сказались, полагают специалисты, новые антироссийские санкции, а также конфликт с Великобританией по делу Скрипалей. Зато доля тех, кто считает, что угрозы военного нападения на Россию не существует, выросла с 53 процентов в конце 2018 года до 61 процента в этом году.

Кстати, чаще других убеждены в отсутствии угрозы молодые люди 18-24 лет (75%) и 25-34 лет (62%).