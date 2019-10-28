В мире
28.10.2019 16:50
Текст: Юрий Сизов

Почему белорусы считают Россию самой дружественной страной

Можно ли "на все сто" доверять социологическим опросам, этот вопрос порой закладывают в общественное сознание даже политологи. Но каков вопрос, таков и ответ: эксперты продолжают уверять, что более надежных рецептов наука пока не предлагает. А вот то, что в сознании россиян славянское братство не уступает по твердости не только дамасской стали, но и крепости китайской стены - тоже не вызывает сомнений. Такие данные, в частности, приводятся в результатах самых свежих опросов Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

В списке дружественных к России стран респонденты в текущем году в очередной раз включили Беларусь, Китай и Казахстан. Более того, по этим данным, процент симпатий к Синеокой за последний год вырос почти на 45 процентов.

Правда, современная Великая китайская стена - теперь уже "экономическая", вызывает у россиян тоже бурю эмоций. Именно эту страну респонденты ВЦИОМ назвали "лучшим другом" России. Сообщается, что 45 процентов опрошенных считают, что между Москвой и Пекином сложились дружественные отношения. Дружественными назвали россияне и Сирию (13%), Францию (10%) и Германию (9%).

Фото: Виктор Драчев/ТАСС
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А вот самыми напряженными остаются отношения у России с США. Так полагают более половины респондентов - 67 процентов. Правда, в прошлом году этого мнения придерживались 75 процентов. Эксперты, ссылаясь на мнение россиян, делают вывод: военная угроза для нашей страны снижается. Ранее максимальный уровень ожидаемого внешнего конфликта был зафиксирован в апреле 2018 года на уровне 50 процентов.

Вероятно, на этом сказались, полагают специалисты, новые антироссийские санкции, а также конфликт с Великобританией по делу Скрипалей. Зато доля тех, кто считает, что угрозы военного нападения на Россию не существует, выросла с 53 процентов в конце 2018 года до 61 процента в этом году.

Кстати, чаще других убеждены в отсутствии угрозы молодые люди 18-24 лет (75%) и 25-34 лет (62%).

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