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28.10.2019 21:39
Рубрика: В мире

Канцлер без вотчины

Поражение партии Меркель в Тюрингии ставит вопрос о будущем большой коалиции
Текст: Екатерина Забродина (Эрфурт-Москва)
Российская газета - Федеральный выпуск № 243(8001)
Почему Христианско-Демократический союз (ХДС), еще недавно самая популярная партия в немецкой земле Тюрингия, что в самом сердце Германии, потерпел поражение на воскресных выборах в ландтаг, пропустив вперед две полярные силы - "левых" и "Альтернативу для Германии"? И что теперь будет с "большой коалицией" во главе с Ангелой Меркель? Ответы на эти вопросы искала корреспондент "РГ".
Сторонники "левых" ликуют после победы над партией Меркель на выборах в Тюрингии. Фото: REUTERS Сторонники "левых" ликуют после победы над партией Меркель на выборах в Тюрингии. Фото: REUTERS
Сторонники "левых" ликуют после победы над партией Меркель на выборах в Тюрингии. Фото: REUTERS

Традиционная вечеринка в день подведения итогов выборов для ХДС в Эрфурте выдалась не слишком веселой. Долгие годы Тюрингия считалась вотчиной христианских демократов, которые неизменно тут побеждали. Правда, пять лет назад ХДС, набравший больше всего голосов, не смог сформировать правительство и ушел в оппозицию. А теперь у него всего лишь 21,8 процента голосов, и в самой партии, которая шла на нынешние выборы под лозунгом "Прорыв-2019", признают такой результат проигрышем.

Фото: REUTERS/Axel Schmidt
"Альтернатива для Германии" укрепила позиции в Саксонии и Бранденбурге

Сегодня из немецкой столицы до Эрфурта и обратно можно с комфортом доехать на скоростном поезде. Но в политике эта метафора не работает. Последние годы Тюрингия "все дальше уходила от Берлина", признает немецкая газета Die Welt. Как отмечает издание, вся эта история - вовсе не регионального значения: "Плачевные результаты Христианско-Демократического союза наглядно продемонстрировали его слабость в глазах избирателей, и не только в Тюрингии". Стоит христианским демократам ослабить хватку в каком-либо регионе, как восстановить позиции они уже не в состоянии, "впадая в своего рода летаргию".

Социал-демократы, которые на федеральном уровне никак не могут определиться с новым председателем партии, в Тюрингии получили меньше девяти процентов - это их худший результат за последние годы. Зато "Альтернатива", которая уверенно пришла второй, на этот раз отыгралась как на правом, так и на левом поле. У тех же христианских демократов она отобрала 36 тысяч голосов, а у социал-демократов - 7 тысяч.

Кандидат от СДПГ Денни Мёллер агитировал сам за себя на мосту через речку Гера. Мёллер посвятил себя служению жителям Эрфурта - он социальный работник.

Проигравшие в Тюрингии политики признают: школы и дороги здесь ремонтируют годами, зато общежития для беженцев строятся без проволочек

- Некоторые недочеты у нас, наверное, были, - осторожно признает политик. - Порой приходится ждать несколько лет, пока дойдут руки до ремонта школы или участка дороги. Но когда нужно построить общежитие для беженцев, то тут дело решается быстро без бюрократических проволочек. Но и беженцы тоже жалуются. На днях общался с семьей сирийцев. Женщине надо ходить на курсы немецкого, но ей не с кем оставить детей. А у нас элементарно не хватает рук, чтобы всем помочь.

Фото: EPA/FILIP SINGER
Меркель рассказала о планах после ухода с поста канцлера

Жители Эрфурта рассказывают, что с 2015 года облик города начал меняться, а здесь, на востоке Германии, к этому были не слишком привычны. Соотечественница Лариса, которая сама переехала в Эрфурт 13 лет назад, показывает: вон там по улице Йоханнесштрассе выросли одна за другой кебабная, магазин "со свежей халяльной едой", а дальше еще открылась арабская парикмахерская "Свет жасмина", завлекающая клиентов парфюмом собственного производства. Среди клиентов есть и коренные немцы, оценивали мастерство брутальных брадобреев с Ближнего Востока. Только вот женщин тут не стригут. Мигрантам зато не нравится старая аптека неподалеку. Называется она "У мавра" - это вековой немецкий бренд, который появился еще в XVI столетии, когда в Европе начали цениться восточные снадобья. Сейчас "мавританские" аптеки можно найти по всей Германии. За стеклом у входа - фигурка темнокожего пажа в шароварах и тюрбане. Корреспондент "РГ", переступив политкорректность, заглянула в дверь. В аптеке подтвердили, что некоторые в городе требуют переименовать ее, но владельцы надеются этого избежать.

На этом фоне "Альтернатива" сумела мобилизовать еще 77 тысяч граждан, которые прежде "голосовали ногами", то есть не ходили на выборы. По итогам же осеннего марафона во всех трех бывших восточногерманских землях, включая Саксонию и Бранденбург, "АдГ" становится второй в этих регионах политической силой, на что в Берлине уже не могут закрывать глаза.

В мире Европа Германия Выборы в Германии
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