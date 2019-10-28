Пожилой мужчина устроил стрельбу возле мечети во французской Байонне

Двое пожилых мужчин, 74 и 78 лет, получили серьезные ранения в результате стрельбы, устроенной злоумышленником возле мечети во французском городе Байонна.

По данным полиции, некий Клод С. 84 лет пытался поджечь дверь в мечеть, а когда его застали за этим делом, выстрелил в свидетелей. Затем он поджег стоящий поблизости автомобиль и скрылся с места преступления. Стражи порядка быстро установили его личность и вскоре арестовали прямо у него дома.

Пострадавшие были доставлены в больницу в тяжелом состоянии. Власти Байонны открыли два пункта для оказания психологической помощи, один в медицинском учреждении, другой прямо на площади возле мечети на случай, если кому-то понадобится подобная поддержка.

"События в мечети Байонны вызывают у всех нас возмущение. Мои первые мысли о раненых и их близких. Выражаю солидарность и поддержку мусульманской общине", - отметил глава МВД Франции Кристоф Кастанер. При этом похвалил стражей порядка за профессионализм и оперативность.