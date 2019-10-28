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Рубрика: В мире

Президент Аргентины поздравил соперника с победой на выборах

Фото: REUTERS/AGUSTIN MARCARIAN Фото: REUTERS/AGUSTIN MARCARIAN
Фото: REUTERS/AGUSTIN MARCARIAN

Президент Аргентины Маурисио Макри поздравил своего соперника Альберто Фернандеса с победой на выборах главы государства.

Фото: AP Photo/Esteban Felix
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Подсчет голосов еще продолжается, но уже понятно, что представитель оппозиции вырывается вперед. У Фернандеса 47,8 процента голосов избирателей, что достаточно для победы в первом туре. А Макри набирает 40,69 процента. Такие данные озвучил избирком после обработки 90 процентов бюллетеней.

Претендентов на президентское кресло было шесть. Среди них - экс-министр экономики Роберто Лаванья, известный в стране экономист Хосе Луис Эсперт и даже бывший вице-президент крупнейшего госбанка Banco Nacion Гомес Сентурион, напоминает ТАСС.

В мире Южная Америка Аргентина
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