Президент Аргентины поздравил соперника с победой на выборах

Президент Аргентины Маурисио Макри поздравил своего соперника Альберто Фернандеса с победой на выборах главы государства.

Подсчет голосов еще продолжается, но уже понятно, что представитель оппозиции вырывается вперед. У Фернандеса 47,8 процента голосов избирателей, что достаточно для победы в первом туре. А Макри набирает 40,69 процента. Такие данные озвучил избирком после обработки 90 процентов бюллетеней.

Претендентов на президентское кресло было шесть. Среди них - экс-министр экономики Роберто Лаванья, известный в стране экономист Хосе Луис Эсперт и даже бывший вице-президент крупнейшего госбанка Banco Nacion Гомес Сентурион, напоминает ТАСС.