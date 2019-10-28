Профсоюзы на выборах в Беларуси выдвинут более шести тысяч наблюдателей

Федерация, по его словам, разработала памятку, в которой содержатся основы избирательного законодательства, требования к наблюдателям и их работе. Ведь в составе участковых избирательных комиссий от профсоюзов участвует почти девять тысяч человек. При этом, как подчеркнул Михаил Орда, профсоюзы планируют направить максимальное количество наблюдателей со знанием иностранного языка. "В каждом районе будет создан штаб по координации работы наблюдателей, где будет все увязано в систему ежечасных информационных сообщений, с многоканальными телефонами. Мы будем владеть всей информацией", - отметил председатель ФПБ.

Кроме того, в состав территориальных и окружных избирательных комиссий вошли 283 представителя ФПБ. Это практически треть от общего количества всех представителей общественных объединений. По информации Орды, десять руководителей профсоюзных организаций различного уровня зарегистрированы кандидатами в депутаты нижней палаты парламента РБ.

Местные источники констатируют, что форум "Выборы-2019: роль региональных СМИ в формировании общественного мнения по вопросам избирательной кампании" собрал в белорусской столице представительное сообщество региональных СМИ. Мероприятие, организованное ФПБ при поддержке Министерства информации, проходит в штаб-квартире Национального профцентра.

Организаторы уделяют особое внимание формам взаимодействия редакций с кандидатами, партиями и общественными объединениями, правовым аспектам освещения избирательной кампании в СМИ.