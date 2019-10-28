Путин поручил помочь несовершеннолетним предпринимателям

Глава государства поручил правительству при участии Агентства стратегических инициатив к середине декабря утвердить новую модель функционирования Фонда поддержки социальных проектов. А к февралю 2020 года - представить предложения по созданию условий для несовершеннолетних по осуществлению предпринимательской деятельности, оформлению патентов в сфере высокотехнологичных разработок и получению грантов. Перечень поручений опубликован на сайте Кремля.

Также к февралю предстоит подключить платформу для работы с обращениями предпринимателей к Единой системе идентификации и аутентификации и, при необходимости, к другим государственным информационным системам.

Помимо этого глава государства указал сформировать нормативную базу для создания сервисной навигационно-телематической платформы "Автодата" с учетом недискриминационного доступа к данным для отечественных разработчиков.

До 10 декабря Владимир Путин поручил проанализировать лучшие региональные практики по организации детского отдыха и сформировать предложения по их тиражированию.

К лету следующего года необходимо внести поправки, определив допустимые случаи и объем невозврата венчурных и (или) прямых инвестиций в капитал компаний, реализующих технологические проекты, осуществляемые с использованием средств госказны. Еще президент указал поддержать проект "Русские ярмарки".

Кроме того, будет реализован пилотный проект по ускоренному (не более года) обновлению профстандартов по перспективным профессиям будущего и актуализации федеральных государственных образовательных стандартов, а также соответствующих образовательных программ. До конца года нужно внести изменения в нацпроект "Демография" с целью включения в число участников программы обучения граждан старше 50 лет, а также работающих пенсионеров.

До весны президент указал создать лаборатории, обеспечивающие международную сертификацию высокотехнологичной продукции отечественных компаний для ее экспорта, а также представить предложения по сокращению административных процедур и барьеров в сфере экспорта такой продукции.

Еще Владимир Путин поручил "Роскосмосу" до февраля 2020 года представить предложения по сокращению административных процедур и барьеров при использовании гражданской продукции и сотрудничестве с организациями, реализующими гражданские технологические проекты.