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28.10.2019 13:29
Рубрика: Власть

Путин поручил принять меры против наркоторговли в Сети

Текст: Кира Латухина
За склонение к потреблению либо пропаганду наркотиков в интернете будет предусмотрена уголовная ответственность. Кроме того, может быть увеличен штат полиции - с целью борьбы с незаконным оборотом "зелья" в Сети.
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Президент поручил МВД принять меры по обеспечению деятельности по пресечению преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров с использованием интернета. Глава государства указал подготовить предложения по увеличению штатной численности и объема финансирования органов внутренних дел для совершенствования этой работы.

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Президент также поручил правительству принять целый комплекс дополнительных мер по противодействию незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ.

Меры должны предусматривать оперативное выполнение требований по внесудебному ограничению доступа к размещаемой в интернете информации о способах, методах разработки, изготовления и использования наркотических средств, психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, о местах их приобретения.

Кроме того, следует установить уголовную ответственность за склонение к потреблению либо пропаганду наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов с использованием интернета.

Глава государства поручил обобщить положительный опыт работы регионов по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, комплексной реабилитации и ресоциализации наркоманов и распространить его на всю страну.

Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости
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Еще одна мера - поддержка негосударственных организаций, участвующих в профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, реализующих программы комплексной реабилитации и ресоциализации наркоманов.

Доклад Путин поручил сделать до 10 января 2020 года, ответственным назначил премьер-министра Дмитрия Медведева.

Президент также поручил Государственному антинаркотическому комитету до 10 января 2020 года разработать для региональных антинаркотических комиссий методические рекомендации по взаимодействию региональных органов власти с органами местного самоуправления, общественными объединениями, социально ориентированными организациями по вопросам противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.

Власть Право Уголовное право Власть Работа власти Президент Уголовное законодательство Борьба с наркотиками
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