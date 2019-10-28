За пропаганду наркотиков в интернете будет предусмотрена уголовная ответственность. Кроме того, может быть увеличен штат полиции для борьбы с незаконным оборотом "зелья" в Сети. Такие поручения президент дал после встречи с дальневосточной общественностью.

Президент поручил МВД принять меры по пресечению преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров с использованием интернета. Глава государства указал подготовить предложения по увеличению штатной численности и объема финансирования органов внутренних дел для совершенствования этой работы.

Комплекс дополнительных мер президент поручил принять и правительству. В частности, речь идет об оперативном выполнении требований по внесудебному ограничению доступа к размещаемой в интернете информации о способах, методах изготовления и использования наркотиков, психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, о местах их приобретения.

Кроме того, следует установить уголовную ответственность за склонение к потреблению либо пропаганду наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов с использованием интернета. Глава государства поручил обобщить положительный опыт регионов по профилактике незаконного потребления наркотиков, реабилитации и ресоциализации наркоманов и распространить его на всю страну. Еще одна мера - поддержка негосударственных организаций, участвующих в профилактике незаконного потребления наркотиков, реализующих программы реабилитации. Доклад Путин поручил сделать до 10 января 2020 года.

Может быть увеличен штат полиции для борьбы с незаконным оборотом "зелья" в Сети

Напомним, на встрече с представителями общественности Дальнего Востока президента попросили создать киберполицию и увеличить штат МВД для борьбы с "зельем" в интернете. "Я не знаю, нужна ли киберполиция, но иметь в виду, что преступники используют изощренные современные способы распространения, безусловно, МВД должно. Может быть, не отдельно, но в рамках существующих структур по борьбе с распространением наркотиков и прекурсоров мы обязательно это должны будем сделать", - заявил Путин.