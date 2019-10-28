Президент Владимир Путин по итогам встречи с представителями общественности Дальнего Востока поручил принять дополнительные меры по противодействию незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ.

Перечь поручений опубликован на официальном сайте главы государства.

В частности, речь идет о внесении изменений в российское законодательство, которые устанавливают уголовную ответственность за склонение к потреблению либо пропаганду наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов с использованием интернета.

Кроме того, речь идет об оперативном выполнении требований законодательства РФ, касающихся внесудебного ограничения доступа к размещаемой в интернете информации о способах, методах разработки, изготовления и использования наркотических средств, психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, а также о местах их приобретения.

Владимир Путин также поручил МВД принять меры по организационно-штатному, кадровому и материально-техническому обеспечению деятельности по пресечению преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров с использованием интернета, а также подготовить с учетом оперативной обстановки и представить предложения по увеличению штатной численности и объема финансирования органов внутренних дел РФ, по подготовке для них кадров в целях совершенствования указанной деятельности.