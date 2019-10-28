Путин создал Федеральную пробирную палату

В России появилась еще одна федеральная служба. Президент подписал указ об образовании Федеральной пробирной палаты. Новая структура получит функции госконтроля по драгоценным металлам и камням.

Федеральная пробирная палата будет образована на базе федерального казенного учреждения "Российская государственная пробирная палата при Министерстве финансов Российской Федерации". Она получит не только статус федеральной службы, но и функции упомянутого учреждения и также будет находиться в ведении Минфина.

В функции Федеральной пробирной палаты будет входить контроль за производством, использованием и обращением драгоценных металлов, использованием и обращением драгоценных камней - кроме контроля при ввозе драгоценных камней в Россию из государств, не входящих в ЕАЭС, и вывозе в такие страны.

Правительство должно в течение полугода утвердить положение о Федеральной пробирной палате и решить другие вопросы, связанные с образованием ведомства.