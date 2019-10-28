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28.10.2019 22:38
Рубрика: Экономика

Работники смогут получить трудовой договор в электронном виде

Текст: Ольга Игнатова

С 1 января по 31 декабря 2020 года в России пройдет эксперимент по переводу кадровых документов в электронный вид. Об этом сообщает Минтруд России.

Фото: Pixabay
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Соответствующий законопроект одобрен Российской трехсторонней комиссией. По словам заместителя министра труда и социальной защиты Всеволода Вуколова, одна из предпосылок подготовки законопроекта - обращения работников. "В основном, дистанционных работников и вахтовиков, которые хотели бы заключать трудовые договоры в электронном виде, чтобы потом, когда они достигали рабочего места, не были изменены основные положения договоров, которые были им заявлены при приеме на работу, например, в другом регионе", - уточнил Вуколов.

Он добавил, что участие в эксперименте добровольное. Работодатели сами смогут определить виды документов, в отношении которых будет проводиться эксперимент, структурные подразделения, где пройдет эксперимент (это может быть не вся компания), а также вид электронной подписи. При заключении трудового договора, договора о материальной ответственности, ученического договора и при внесении в них изменений работодатель обязан обеспечить использование с обеих сторон усиленной квалифицированной электронной подписи.
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37 крупных компаний уже выразили желание участвовать в эксперименте. Как уточнил замминистра, расходы, связанные с ведением документов, касающихся трудовых отношений в электронном виде, включая применение электронной подписи работника, несет работодатель.

Работник принимает участие в эксперименте также добровольно и вправе отказаться от участия в нем, уведомив письменно работодателя.

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