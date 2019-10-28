"Ред Булл": Квят является кандидатом на место пилота команды

Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят входит в число кандидатов на место боевого пилота "Ред Булл" в сезоне-2020. Об этом сообщил гоночный консультант австрийской команды Хельмут Марко.

Ранее Марко говорил, что Квята в "Ред Булл" в следующем сезоне не будет, а партнером голландца Макса Ферстаппена по команде может стать француз Пьер Гасли или тайско-британский пилот Александр Албон. Однако теперь один из руководителей австрийской "конюшни" назвал свои слова в отношении 25-летнего россиянина ошибкой.

"Нам некуда торопиться. С Ферстаппеном все понятно, а на место его партнера по-прежнему претендуют Албон, Квят и Гасли", - сказал Марко, чьи слова приводит motorsport.com.

В то же время он опроверг, что в "Ред Булл" из "Рено" будет приглашен немецкий гонщик Нико Хюлькенберг.

В текущем сезоне Квят и Гасли выступают в "Формуле-1" за "Торо Россо", входящую в систему "Ред Булл". Ферстаппен и Албон являются пилотами головной команды.Россиянин уже был гонщиком "Ред Булл" в 2015-2016 годах.