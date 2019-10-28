Бесплатные молочные продукты для малышей заменят на деньги

Заменить на денежные компенсации молоко, кефир и творог, положенные беременным женщинам и кормящим матерям, а также детям до 3 лет за счет государства, решили подмосковные власти. Депутаты Мособлдумы в окончательном чтении приняли соответствующий закон, который начнет действовать с 1 января 2020 года.

Этот закон, по сути, закрывает в регионе все молочные кухни. Но, подчеркивают в областном парламенте, он был принят по многочисленным просьбам жителей. Оказалось, что не всем семьям нужно это бесплатное молоко. У кого-то детки не переносят молочный белок и находятся на другом спецпитании, кто-то просто не любит молочку или предпочитает марку с более коротким сроком годности. Словом, мамы просили заменить молоко на деньги, а уж на какую детскую еду их потратить, они решат сами. Но власти сначала провели эксперимент - ввели замену не по всей области, а только в трех муниципалитетах: Ивантеевке, Зарайске и Раменском.

"И 70 процентов получателей данной льготы выбрали деньги, а не продукты. Поэтому мы приняли решение распространить выплаты на всю область", - рассказывает о результатах эксперимента председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов. Так что с нового года каждая беременная жительница Подмосковья, начиная с 12-й недели, будет получать вместо молока по 400 рублей, кормящие матери с детьми до года - по 1 тысяче рублей, а дети от года до трех лет - по 600 рублей ежемесячно. Ежегодно на эти выплаты планируется тратить порядка 2,3 миллиарда рублей. Если в семье несколько детей в возрасте до трех лет, выплата будет начисляться на каждого ребенка.

Пункты выдачи детского питания, располагавшиеся в основном при детских поликлиниках, теперь закроют. А примерно 180 миллионов рублей, которые ранее тратились на содержание пунктов и заработную плату их сотрудников, по словам Брынцалова, "направят на нужды медицинских учреждений".

Кстати

С молоком и молочными продуктами в Подмосковье перебоев уж точно не будет. За два следующих года в области планируется открыть 14 новых молочных производств, в том числе восемь ферм с дойным стадом на 24 тысячи голов, два перерабатывающих предприятия, которые смогут освоить 2350 тонн молока в сутки, и четыре предприятия по производству сыра. Уже известно, что на новые предприятия смогут трудоустроиться 1,7 тысячи человек.