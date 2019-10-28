Бесплатные молочные продукты для малышей заменят на деньги

Новости

Жителям Дагестана вернули за коммуналку почти 3,5 миллиона рублей 22:47
Работники смогут получить трудовой договор в электронном виде 22:38
В результате обстрела Горловки погиб ополченец 22:35
Лучших молодых архитекторов России выявили в Иннополисе 22:11
Дешево не будет. Skoda объяснила, почему не станет бюджетным брендом 22:00
Хоккеист Евгений Малкин подтвердил, что получил гражданство США 21:50
Трамп оговорился и назвал Зеленского президентом России 21:42
В Астрахани задержали серийного грабителя женщин 21:32
Пожилой мужчина устроил стрельбу возле мечети во французской Байонне 21:18
Крымчан предупредили о резком похолодании и снеге 20:50
Lifan X70 китайской сборки оказался немногим дороже, чем российский 20:30
Крымский мост и Тверскую подсветят красным в знак борьбы с инсультом 19:56
Мэром Евпатории избран президент футбольного клуба 19:46
В Риге завели дело в связи с осквернением памятника воинам-освободителям 19:19
На Волге водолазы начали демонтаж ярославского "Титаника" 19:08
Мама избитой ингушской девочки стала ее законным представителем 18:54
Стас Пьеха дал юбилейный концерт в Кремле 18:52
На Дону восстановили монумент одному из первых кавалеров Красной Звезды 18:49
Крупный пожар произошел у стадиона футбольного клуба "Спартак" в Москве 18:47
В Крыму предъявлено обвинение подозреваемому в подготовке терактов 18:45
В Чечне предложили ограничить число машин в свадебных кортежах 18:27
Россия обсуждает с Египтом поставки 15 самолетов SSJ-100 18:18
Составлен рейтинг самых закредитованных профессий 18:12
В Крыму назвали два варианта создания игорной зоны 18:00
Украинский ЗАЗ перешел на выпуск офисов на колесах 18:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
В Гидрометцентре посоветовали срочно менять резину
В Гидрометцентре посоветовали срочно менять резину
За сколько лет россияне могут накопить на покупку дома
За сколько лет россияне могут накопить на покупку дома
28.10.2019 22:24
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Детишкам на молочишко

Бесплатные молочные продукты для малышей заменят на деньги
Текст: Ирина Романова
Российская газета - Столичный выпуск № 243(8001)
Заменить на денежные компенсации молоко, кефир и творог, положенные беременным женщинам и кормящим матерям, а также детям до 3 лет за счет государства, решили подмосковные власти. Депутаты Мособлдумы в окончательном чтении приняли соответствующий закон, который начнет действовать с 1 января 2020 года.

Этот закон, по сути, закрывает в регионе все молочные кухни. Но, подчеркивают в областном парламенте, он был принят по многочисленным просьбам жителей. Оказалось, что не всем семьям нужно это бесплатное молоко. У кого-то детки не переносят молочный белок и находятся на другом спецпитании, кто-то просто не любит молочку или предпочитает марку с более коротким сроком годности. Словом, мамы просили заменить молоко на деньги, а уж на какую детскую еду их потратить, они решат сами. Но власти сначала провели эксперимент - ввели замену не по всей области, а только в трех муниципалитетах: Ивантеевке, Зарайске и Раменском.

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Россияне смогут потратить маткапитал на оплату газификации

"И 70 процентов получателей данной льготы выбрали деньги, а не продукты. Поэтому мы приняли решение распространить выплаты на всю область", - рассказывает о результатах эксперимента председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов. Так что с нового года каждая беременная жительница Подмосковья, начиная с 12-й недели, будет получать вместо молока по 400 рублей, кормящие матери с детьми до года - по 1 тысяче рублей, а дети от года до трех лет - по 600 рублей ежемесячно. Ежегодно на эти выплаты планируется тратить порядка 2,3 миллиарда рублей. Если в семье несколько детей в возрасте до трех лет, выплата будет начисляться на каждого ребенка.

Пункты выдачи детского питания, располагавшиеся в основном при детских поликлиниках, теперь закроют. А примерно 180 миллионов рублей, которые ранее тратились на содержание пунктов и заработную плату их сотрудников, по словам Брынцалова, "направят на нужды медицинских учреждений".

Кстати

С молоком и молочными продуктами в Подмосковье перебоев уж точно не будет. За два следующих года в области планируется открыть 14 новых молочных производств, в том числе восемь ферм с дойным стадом на 24 тысячи голов, два перерабатывающих предприятия, которые смогут освоить 2350 тонн молока в сутки, и четыре предприятия по производству сыра. Уже известно, что на новые предприятия смогут трудоустроиться 1,7 тысячи человек.

Общество Семья и дети Московская область Мособлдума Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область Декретные и пособия на ребенка
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Турция введет новый налог на проживание туристов в отелях
Минкомсвязи не допустит перебоев в телевещании из-за долгов
РЖД объявили дату запуска обновленных составов с душем и микроволновкой
В Крыму назвали два варианта создания игорной зоны
Составлен рейтинг самых закредитованных профессий