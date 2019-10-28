Директор Нововоронежской АЭС Владимир Поваров получил премию ВАО АЭС

Новости

В Чечне предложили ограничить число машин в свадебных кортежах 18:27
Россия обсуждает с Египтом поставки 15 самолетов SSJ-100 18:18
Составлен рейтинг самых закредитованных профессий 18:12
В Крыму назвали два варианта создания игорной зоны 18:00
Украинский ЗАЗ перешел на выпуск офисов на колесах 18:00
Начальник полиции подмосковного Ступина задержан за получение взятки 17:53
В Кировской области завели уголовное дело по ДТП с четырьмя погибшими 17:51
Аквалангисты Каспийской флотилии показали новую технику подводного боя 17:45
Подлодки "Уфа" и "Магадан" заложат в Петербурге 17:40
Пензенская полиция проверит видео с издевательствами над котенком 17:35
Из красноярского отеля эвакуировали 100 человек 17:31
Профсоюзы на выборах в Беларуси выдвинут более шести тысяч наблюдателей 17:30
В Петербурге подростка поместили в психлечебницу после убийства матери 17:25
В Петербурге няню ребенка обвинили в краже денег у хозяев 17:22
Пищекомбинат отсудил у Навального, Соболь и ФБК 88 миллионов рублей 17:17
Фестиваль "Московская премьера" откроется новым фильмом Алексея Федорченко 17:17
Путин откроет памятник Примакову 17:16
Видео: Трусова и Ханю выполнили параллельный четверной тулуп 17:15
Волгоградца обвинили в вербовке пасынка в ряды террористов 17:11
BMW обновила седан 1-й серии 17:01
Генконсульство РФ в Турции следит за состоянием введенной в кому россиянки 16:59
Стивен Кинг прокомментировал первые отзывы о "Докторе Сне" 16:52
Путин увеличил штат прокуроров 16:45
Тарифы на проезд от Москвы до Петербурга поделят на "рабочие" и "выходные" 16:38
Режиссер Флэнеган ответил на критику Marvel Скорсезе его же словами 16:35
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
В Гидрометцентре посоветовали срочно менять резину
В Гидрометцентре посоветовали срочно менять резину
За сколько лет россияне могут накопить на покупку дома
За сколько лет россияне могут накопить на покупку дома
28.10.2019 17:43
Проект: В регионах

Директор Нововоронежской АЭС Владимир Поваров получил премию ВАО АЭС

Директор Нововоронежской АЭС Владимир Поваров удостоен престижной премии "За выдающие достижения в атомной энергетике" от Всемирной ассоциации организаций, эксплуатирующих атомные электростанции (ВАО АЭС).
Фото: Нововоронежская АЭС Фото: Нововоронежская АЭС
Фото: Нововоронежская АЭС

Вручение награды состоялось 22 октября на заключительном заседании Генеральной Ассамблеи Всемирной ассоциации в Лондоне, где собрались руководители организаций, эксплуатирующих АЭС со всего мира. 

Владимир Поваров удостоен награды ВАО АЭС за значительный вклад в повышение эксплуатационной безопасности и успехи в деле устойчивого развития атомной генерации. Члены ВАО отметили руководящую роль директора Нововоронежской АЭС на всех этапах жизненного цикла энергоблоков, начиная от строительства и пуска, эксплуатации, модернизации с продлением срока службы до окончательного останова и вывода из эксплуатации. Особо выделен вклад директора в безопасное строительство и пуск новых энергоблоков поколения "3+" с ректорами ВВЭР-1200.

Фото: Нововоронежская АЭС
В Нововоронеже обсудили вопросы снабжения АЭС

Эта почетная награда была учреждена в 2002 году в знак признания достижений работников отрасли, внесших исключительный вклад в работу Всемирной ассоциации операторов АЭС или продемонстрировавших высочайший уровень качества руководства предприятиями атомной энергетики.

Кандидаты на получение награды определяются в результате тщательной процедуры выдвижения и отбора кандидатов. Награды вручаются на каждой Генеральной Ассамблее ВАО АЭС, проходящей раз в два года. В 2019 году награды ВАО АЭС за заслуги в атомной энергетике получили девять атомщиков со всего мира.

Справка РГ

Всемирная ассоциация организаций, эксплуатирующих атомные электростанции (ВАО АЭС), объединяет всех операторов АЭС мира. Она способствует обмену опытом эксплуатации, чтобы ее члены могли работать совместно для достижения наивысшего уровня безопасности и надежности при эксплуатации своих АЭС. В рамках ВАО АЭС все организации, эксплуатирующие АЭС, могут общаться и обмениваться информацией друг с другом в уникальной атмосфере сотрудничества и открытости.

Членство в ВАО АЭС осуществляется через региональные центры, расположенные в Атланте, Москве, Париже и Токио, и зависит от географического положения или типа реакторной установки. Координационный центр в Лондоне оказывает поддержку работе всемирного Совета Управляющих ВАО АЭС.

Московский центр ВАО объединяет 37 эксплуатирующих организаций Армении, Болгарии, Венгрии, Ирана, Казахстана, Литвы, Польши, России, Словакии, Украины, Финляндии, Чехии, Индии и Китая, где действуют 67 энергоблоков.

Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Липецкая область Нововоронежская АЭС. Уникальность и безопасность.
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин обсудил с Меркель транзит газа через Украину
Минкомсвязи не допустит перебоев в телевещании из-за долгов
Составлен рейтинг самых закредитованных профессий
В Крыму назвали два варианта создания игорной зоны
ЕС предоставил новую отсрочку по Brexit