Директор Нововоронежской АЭС Владимир Поваров получил премию ВАО АЭС

Директор Нововоронежской АЭС Владимир Поваров удостоен престижной премии "За выдающие достижения в атомной энергетике" от Всемирной ассоциации организаций, эксплуатирующих атомные электростанции (ВАО АЭС).

Вручение награды состоялось 22 октября на заключительном заседании Генеральной Ассамблеи Всемирной ассоциации в Лондоне, где собрались руководители организаций, эксплуатирующих АЭС со всего мира.

Владимир Поваров удостоен награды ВАО АЭС за значительный вклад в повышение эксплуатационной безопасности и успехи в деле устойчивого развития атомной генерации. Члены ВАО отметили руководящую роль директора Нововоронежской АЭС на всех этапах жизненного цикла энергоблоков, начиная от строительства и пуска, эксплуатации, модернизации с продлением срока службы до окончательного останова и вывода из эксплуатации. Особо выделен вклад директора в безопасное строительство и пуск новых энергоблоков поколения "3+" с ректорами ВВЭР-1200.

Эта почетная награда была учреждена в 2002 году в знак признания достижений работников отрасли, внесших исключительный вклад в работу Всемирной ассоциации операторов АЭС или продемонстрировавших высочайший уровень качества руководства предприятиями атомной энергетики.

Кандидаты на получение награды определяются в результате тщательной процедуры выдвижения и отбора кандидатов. Награды вручаются на каждой Генеральной Ассамблее ВАО АЭС, проходящей раз в два года. В 2019 году награды ВАО АЭС за заслуги в атомной энергетике получили девять атомщиков со всего мира.

Справка РГ

Всемирная ассоциация организаций, эксплуатирующих атомные электростанции (ВАО АЭС), объединяет всех операторов АЭС мира. Она способствует обмену опытом эксплуатации, чтобы ее члены могли работать совместно для достижения наивысшего уровня безопасности и надежности при эксплуатации своих АЭС. В рамках ВАО АЭС все организации, эксплуатирующие АЭС, могут общаться и обмениваться информацией друг с другом в уникальной атмосфере сотрудничества и открытости.

Членство в ВАО АЭС осуществляется через региональные центры, расположенные в Атланте, Москве, Париже и Токио, и зависит от географического положения или типа реакторной установки. Координационный центр в Лондоне оказывает поддержку работе всемирного Совета Управляющих ВАО АЭС.

Московский центр ВАО объединяет 37 эксплуатирующих организаций Армении, Болгарии, Венгрии, Ирана, Казахстана, Литвы, Польши, России, Словакии, Украины, Финляндии, Чехии, Индии и Китая, где действуют 67 энергоблоков.