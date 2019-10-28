Государственные ветеринарные клиники вдвое снизили цену на вызов врача

В государственных ветеринарных Москвы с 1 ноября по 31 декабря объявлена акция "вызов врача на дом в два раза дешевле". За приезд бригады специалистов к вашему питомцу владельцу придется заплатить 781 рубль. Со стоимостью остальных услуг можно ознакомиться на странице Комитета ветеринарии Москвы.

По словам председателя Комитета ветеринарии города Москвы Алексея Сауткина, акция направлена на распространение государственных ветеринарных услуг.

- Мы проводим акцию "Вызов врача на дом в два раза дешевле" прежде всего с целью популяризации государственных ветеринарных услуг. В распоряжении московских ветеринаров находится 11 машин ветеринарной помощи на дому, оснащенных необходимым диагностическим оборудованием. В составе бригад работают высококвалифицированные специалисты, имеющие большой опыт спасения животных в сложных ситуациях.

Чаще всего ветврачей вызывают на дом, когда питомец нуждается в лечении или прививке - от бешенства, лептоспироза или стерилизации, а также постановке электронного чипа. Проводят медики и выездные лабораторные исследования. При необходимости животное могут быстро доставить в стационар.