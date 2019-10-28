Игорь Артамонов: "Зарплаты бюджетников вырастут в 2020 году"

Новости

Россия обсуждает с Египтом поставки 15 самолетов SSJ-100 18:18
Составлен рейтинг самых закредитованных профессий 18:12
В Крыму назвали два варианта создания игорной зоны 18:00
Украинский ЗАЗ перешел на выпуск офисов на колесах 18:00
Начальник полиции подмосковного Ступина задержан за получение взятки 17:53
В Кировской области завели уголовное дело по ДТП с четырьмя погибшими 17:51
Аквалангисты Каспийской флотилии показали новую технику подводного боя 17:45
Подлодки "Уфа" и "Магадан" заложат в Петербурге 17:40
Пензенская полиция проверит видео с издевательствами над котенком 17:35
Из красноярского отеля эвакуировали 100 человек 17:31
Профсоюзы на выборах в Беларуси выдвинут более шести тысяч наблюдателей 17:30
В Петербурге подростка поместили в психлечебницу после убийства матери 17:25
В Петербурге няню ребенка обвинили в краже денег у хозяев 17:22
Пищекомбинат отсудил у Навального, Соболь и ФБК 88 миллионов рублей 17:17
Фестиваль "Московская премьера" откроется новым фильмом Алексея Федорченко 17:17
Путин откроет памятник Примакову 17:16
Видео: Трусова и Ханю выполнили параллельный четверной тулуп 17:15
Волгоградца обвинили в вербовке пасынка в ряды террористов 17:11
BMW обновила седан 1-й серии 17:01
Генконсульство РФ в Турции следит за состоянием введенной в кому россиянки 16:59
Стивен Кинг прокомментировал первые отзывы о "Докторе Сне" 16:52
Путин увеличил штат прокуроров 16:45
Тарифы на проезд от Москвы до Петербурга поделят на "рабочие" и "выходные" 16:38
Режиссер Флэнеган ответил на критику Marvel Скорсезе его же словами 16:35
В Москве расцвел рододендрон, перепутав осень с весной 16:27
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
В Гидрометцентре посоветовали срочно менять резину
В Гидрометцентре посоветовали срочно менять резину
За сколько лет россияне могут накопить на покупку дома
За сколько лет россияне могут накопить на покупку дома
28.10.2019 17:31
Проект: В регионах

Игорь Артамонов: "Зарплаты бюджетников вырастут в 2020 году"

Ряд категорий бюджетников ожидает повышение зарплаты, об этом сегодня сообщил глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.
Фото: Администрация Липецкой области Фото: Администрация Липецкой области
Фото: Администрация Липецкой области

Повышение оплаты труда в регионе начнется 1 января 2020 года. В соответствии с поручением Правительства РФ о неснижении установленных указами Президента России показателей повышения оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы на 5,8% будут проиндексированы оклады работников образования, здравоохранения, культуры и сферы социальной защиты населения. Также ожидается увеличение минимального размера оплаты труда. С начала будущего года МРОТ должен вырасти до 12 130 рублей.

"59 тысяч человек увидят рост оплаты труда в своих расчетных листках. Для нас это будет стоить больше одного миллиарда рублей. Нам необходимо изыскивать эти средства и проводить оптимизацию расходов. Всё, что оптимизировано, должно направляться на повышение заработной платы", - отметил глава региона Игорь Артамонов.

Фото: Администрация Липецкой области
Первый "губернаторский миллион" вручил сегодня Игорь Артамонов

По распоряжению руководителя Липецкой области с начала следующего года вырастет заработная плата отдельных категорий работников образования. Речь идет о младших воспитателях, помощниках воспитателей в детских садах и педагогических работниках учреждений здравоохранения Липецкой области.

Так, с 1 января 2020 года на 7,5% вырастут зарплаты педагогов в медучреждениях. При этом будут проиндексированы оклады и увеличены стимулирующие выплаты. Заработные платы младших воспитателей и помощников воспитателя будут повышаться в два этапа - 1 января и 1 июля 2020 года. Оба раза - на 10%.

"У нас много обращений, что оклад поднимают - премию уменьшают. Должен вырасти общий доход. Заместителей, которых это касается, прошу проконтролировать. Необходимо провести работу со школами, больницами, учреждениями культуры. Это задача, которой мы будем заниматься постоянно. Активно начинаем прямо с 1 января", - подытожил Игорь Артамонов.

Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Липецкая область Липецкая область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин обсудил с Меркель транзит газа через Украину
Минкомсвязи не допустит перебоев в телевещании из-за долгов
Составлен рейтинг самых закредитованных профессий
В Крыму назвали два варианта создания игорной зоны
ЕС предоставил новую отсрочку по Brexit