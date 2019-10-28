На Географическом диктанте один из вопросов был о Нововоронежской АЭС

27 октября Нововоронеж - город-спутник Нововоронежской АЭС (НВ АЭС) - присоединился к ежегодной международной просветительской акции "Географический диктант".

В этом году диктант проходил в пятый раз. Вместе с нововоронежцами его написали жители других регионов России, а также участники из 106 стран мира.

Местом проведения мероприятия в Нововоронеже стала средняя общеобразовательная школа №2. Проверить свои знания по географии собрались 69 человек. Специальным гостем стала главный редактор корпоративной газеты Нововоронежской АЭС "Рабочий атом", автор и ведущая ТВ-программы "Территория атома", ведущая городского радио "Портал", экс-корреспондент "Первого канала", член союза журналистов России Ангелина Ерёмина, которая провела познавательную викторину. С напутственными словами к участникам обратились члены экипажа Международной космической станции.

Диктант длился 45 минут и состоял из 40 вопросов, которые транслировались на мультимедийном проекторе и сопровождались иллюстрациями. В этом году вопросы озвучивали режиссёр, актёр и продюсер Никита Михалков, ведущая телеканала "Россия" Мария Ситтель, а также певец и телеведущий Сергей Шнуров. Нововоронежцам пришлось вспомнить определения и обозначения на географических картах, фамилии известных географов, достопримечательности разных регионов России и др. Интересно отметить, что вопрос №29 касался Нововоронежской АЭС. Участникам предлагалось ответить, какая река служит основным источником водопользования для атомной станции.

Итоги написания диктанта разместят 29 ноября на официальном сайте dictant.rgo.ru. Каждый участник сможет узнать свой результат по индивидуальному идентификационному номеру.

Напомним, акция проводится с 2015 года Русским географическим обществом по инициативе председателя Попечительского Совета Общества, президента Российской Федерации Владимира Путина. Её цель - популяризация географических знаний и повышение интереса к географии России среди населения. Впервые мероприятие состоялось в 2015 году. За это время число участников диктанта составило около 900 тыс. человек.