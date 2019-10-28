Почтальоны будут отпугивать собак специальными устройствами

Почтальонов Москвы и области обеспечат средствами индивидуальной защиты от собак.

Речь идет об ультразвуковых приборах, которые помогут защититься от нападения стай бродячих животных.

Для подмосковных почтальонов планируется закупить более 1200 таких устройств, а для столичных - 2800.

Приборы получат те почтальоны, которые работают в районах с повышенной угрозой нападения бродячих стай, однако могут применяться и против агрессивно настроенных домашних питомцев, уточняется в сообщении пресс-службы почтового предприятия.

Там добавляют, что приборы, работающие на расстоянии до 20 метров, безвредны для животных и выполняют исключительно защитную функцию.