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28.10.2019 11:53
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Почтальоны будут отпугивать собак специальными устройствами

Текст: Юлия Кривошапко
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Почтальонов Москвы и области обеспечат средствами индивидуальной защиты от собак.

Фото: iStock
В МЧС назвали способы защиты от агрессивной собаки

Речь идет об ультразвуковых приборах, которые помогут защититься от нападения стай бродячих животных.

Для подмосковных почтальонов планируется закупить более 1200 таких устройств, а для столичных - 2800.

Приборы получат те почтальоны, которые работают в районах с повышенной угрозой нападения бродячих стай, однако могут применяться и против агрессивно настроенных домашних питомцев, уточняется в сообщении пресс-службы почтового предприятия.

Там добавляют, что приборы, работающие на расстоянии до 20 метров, безвредны для животных и выполняют исключительно защитную функцию.

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