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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

К семье претензий нет

Прекращено дело против родителей, взявших сына на митинг
Текст: Иван Петров
Российская газета - Федеральный выпуск № 243(8001)
Мосгорсуд 28 октября начал разбирательство в нашумевшей истории семьи Проказовых. Родители взяли с собой на митинг годовалого сына, более того, дали его для прикрытия одному из организаторов незаконного мероприятия, чтобы тот смог выйти за оцепление. Прокуратура обратилась в суд с иском о лишении Проказовых родительских прав. Прокуроры утверждали, что Проказовы, "эксплуатируя ребенка, злоупотребили своими родительскими правами в ущерб интересам сына". Следственный комитет параллельно возбудил уголовное дело по статьям Уголовного кодекса РФ "оставление в опасности" и "неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего".

Лефортовский суд иск прокуратуры не удовлетворил, вынеся при этом предупреждение в адрес супругов Проказовых. Однако это решение не удовлетворило обе стороны. Надзорное ведомство подало апелляционную жалобу в Мосгорсуд. Обжаловала там же судебное решение и защита семьи Проказовых. Адвокаты добиваются оправдания. Мосгорсуд в понедельник перенес судебное заседание по этому делу на 6 ноября. Судье понадобилось время на истребование из Следственного комитета копии постановления о прекращении уголовного преследования Проказовых. О том, что у следователей нет больше претензий к Проказовым, также стало известно на заседании в понедельник.

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"Уголовное дело о неисполнении обязанностей по воспитанию ребенка и оставлении его в опасности в отношении Проказовых прекращено, материалы находятся на утверждении в прокуратуре ЦАО", - сообщила адвокат семьи Наталия Каплина. По словам адвоката Екатерины Тягай, решение суда отложить рассмотрение дела на 6 ноября связано с необходимостью подробного изучения материалов, что позволит суду "максимально разобраться в несправедливости и прекратить попытки применения репрессивных мер в отношении совершенно благополучной семьи".

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