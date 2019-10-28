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28.10.2019 22:13
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

"Стрелка", но не карта

Проездной стал виртуальным
Текст: Ирина Рыбникова
Российская газета - Столичный выпуск № 243(8001)
Поменять пластиковую транспортную карту "Стрелка" на виртуальный аналог смогут в скором времени все пассажиры общественного транспорта в Подмосковье. Область запустила первый в стране виртуальный проездной, который будет работать в смартфоне.

Расплатиться за проезд в общественном транспорте смартфоном можно было и до этого. Но стоимость поездки списывалась с банковской карты - и без учета тех приятных скидок, которые "Стрелка" предоставляет активным пользователям. А вот мобильный вариант "Стрелки" все скидки и бонусы будет учитывать.

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
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"Ключевыми преимуществами виртуальной "Стрелки" являются надежность, безопасность и доступность", - подчеркивает вице-губернатор Подмосковья Игорь Тресков. Новую карту можно выпустить самостоятельно, следуя инструкциям в мобильном приложении "Стрелки", пополняется она теми же способами, что и пластиковый проездной, при этом ее невозможно сломать, забыть или потерять со всеми положенными на карту деньгами.

Один минус - работает виртуальная транспортная карта пока только на смартфонах с операционной системой Android. Поэтому обладателям айфонов данный сервис, увы, недоступен. Однако в министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры "РГ" заверили, что думают о внедрении виртуальной оплаты и в систему iOS. "Сейчас ведутся переговоры. Такая система пока есть только в Токио", - подчеркнули в пресс-службе ведомства.

Скачать виртуальную "Стрелку" из приложения можно уже сейчас. Но работать она пока будет в тестовом режиме только на мобильных терминалах оплаты. А с нового года сервис станет доступен на всем оборудовании, установленном в общественном транспорте Подмосковья.

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